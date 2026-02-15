Юлия Иванова-Минчева: Пътят е по-важен от крайния резултат

Треньорът на ЦСКА Юлия Иванова-Минчева не скри разочарованието си след поражението с 0:3 гейма от ЦПВК в среща от 14-ия кръг на НВЛ за жени. Ето какво каза тя пред камерата на БНТ секунди след края на срещата.

„Не влезнахме както трябваше в мача. Знаем, че отборът на ЦПВК играе много вдъхновено, много в защита, вкарват много емоция във всяка ситуация. Ние там загубихме мача. Когато искаш - то се получава, когато се страхуваш - това е резултатът. В много ситуации искането е повече от моженето. В случая отборът на ЦПВК успяха да играят добре в защита, биха изключително силен сервис, играха с желание. Това е красотата на волейбола. Пътят е по-важен от крайния резултат, ние полагаме усилия. Надявам се някой път да ни се получи и на нас“, коментира Иванова-Минчева.