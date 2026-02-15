ЦПВК подчини и ЦСКА в дербито на кръга във волейболната лига при дамите

ЦПВК Волей победи с 3:0 гейма ЦСКА в последния мач от 14-ия кръг на НВЛ-жени. В отделните части „полицайките“ се наложиха с 25:14, 25:16, 25:21.



Полицейският тим имаше сериозно превъзходство в първите два гейма, в които отборът на Юлия Иванова отбеляза общо 30 точки.

ЦСКА все пак се опита да реагира в третата част, в която поведе със 17:14 и имаше добри възможности да се върна в мача. Домакините обаче изравниха при 20:20, а след 21:21 направиха четири поредни точки, за да затворят мача с 3:0.

Така ЦПВК е на трето място в класирането с 32 точки от 14 мача, ЦСКА остава четвърти с 28 точки, като се отдалечи от Топ 3.