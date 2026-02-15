БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЦПВК подчини и ЦСКА в дербито на кръга във волейболната лига при дамите

„Полицайките“ записаха 11-ти успех.

ЦПВК Волей победи с 3:0 гейма ЦСКА в последния мач от 14-ия кръг на НВЛ-жени. В отделните части „полицайките“ се наложиха с 25:14, 25:16, 25:21.

Полицейският тим имаше сериозно превъзходство в първите два гейма, в които отборът на Юлия Иванова отбеляза общо 30 точки.

ЦСКА все пак се опита да реагира в третата част, в която поведе със 17:14 и имаше добри възможности да се върна в мача. Домакините обаче изравниха при 20:20, а след 21:21 направиха четири поредни точки, за да затворят мача с 3:0.

Така ЦПВК е на трето място в класирането с 32 точки от 14 мача, ЦСКА остава четвърти с 28 точки, като се отдалечи от Топ 3.

Евелина Цветанова: Тази победа я чакаме много отдавна
Евелина Цветанова: Тази победа я чакаме много отдавна
Треньорът на ЦПВК коментира успеха с 3:0 над ЦСКА в НВЛ за жени.
Чете се за: 01:10 мин.
Моника Коларова: Стараем се винаги да поддържаме настроение и нещата се получават
Моника Коларова: Стараем се винаги да поддържаме настроение и нещата се получават
Благодарение на успеха ЦПВК се утвърди на третото място в...
Чете се за: 00:45 мин.

Юлия Иванова-Минчева: Пътят е по-важен от крайния резултат
Юлия Иванова-Минчева: Пътят е по-важен от крайния резултат
Марчело Абонданца: Видно е, че младите български волейболистки имат добро бъдеще Марчело Абонданца: Видно е, че младите български волейболистки имат добро бъдеще
Чете се за: 01:15 мин.
Никол Окоро: Отборът ни не може да се събере достатъчно Никол Окоро: Отборът ни не може да се събере достатъчно
Чете се за: 00:45 мин.
Евелина Цветанова: Тази победа я чакаме много отдавна Евелина Цветанова: Тази победа я чакаме много отдавна
Чете се за: 01:10 мин.
Моника Коларова: Стараем се винаги да поддържаме настроение и нещата се получават Моника Коларова: Стараем се винаги да поддържаме настроение и нещата се получават
Чете се за: 00:45 мин.
Седма победа за Монца и национала Мартин Атанасов в италианската Суперлига Седма победа за Монца и национала Мартин Атанасов в италианската Суперлига
Чете се за: 01:02 мин.

Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Наводнения, свлачища и отнесени покриви: Бурята "Ориана" връхлетя Италия, Испания и Франция Наводнения, свлачища и отнесени покриви: Бурята "Ориана" връхлетя Италия, Испания и Франция
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация" Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Кая Калас: Европа не са готова да определи конкретна дата за членство на Украйна в ЕС Кая Калас: Европа не са готова да определи конкретна дата за членство на Украйна в ЕС
Чете се за: 02:45 мин.
По света
15 години на "Даунинг стрийт" 10 – премиерите се...
Чете се за: 19:02 мин.
Европа
Марко Рубио: Не искаме Европа да бъде васал на САЩ, искаме да сме...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Румен Радев: Най-късно на 4 март ще внесем в ЦИК регистрация с...
Чете се за: 06:25 мин.
У нас
Делян Добрев: Не е вярно, че напускам ГЕРБ, оставам в партията
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
