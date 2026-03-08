БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Христо Илиев: Виждам се в световния елит на леката атлетика и мечтая за участие на олимпийски игри

Лекоатлетът държи националния рекорд на 60 метра - 6:51 секунди.

Спорт
Христо Илиев е само на 21 години, но постигна резултати, които накараха света на леката атлетика да обърне поглед към него. Той се е устремил към световния елит в спринта, след като постави три национални рекорда на 60 метра - 6.54, 6.53 и 6.51 секунди.

"От много малък бях акробат. Може би изгубих самата стъпка към акробатиката и реших да отида в залата по лека атлетика. Спринтът винаги ми е бил интересен. Адреналинът е изключително висок. Има моменти, в които не помня самото бягане. Емоциите от публиката много ми харесват", сподели той в интервю за предаването 'Арена спорт".

Стефан Станев е човекът, който го запознава с атлетиката. Именно той го извежда до първите му големи победи. Христо остава до треньора си до последния му ден, през февруари 2023-а година.

"Ние се разбирахме само с поглед. За жалост не успя да види по-големите ми успехи. Малко преди да почине, ми каза, че от мен ще стане нещо много голямо. Правя го и за него. Бих му казал, че много го обичам. Ще спазя обещанията, които съм му дал. Надявам се да ме гледа отнякъде и да се гордее с мен. Той почина през февруари месец, а аз до април се чудех дали да се откажа", спомня си спринтьорът.

След това той започва да тренира с Валя Демирева.

"Бяхме на лагер в Габрово. Аз си гледах моите състезатели, когато дойде, за да ми каже, че иска да тренира с мен. Досега не съм имала толкова талантлив лекоатлет като него. Мрънка си от време на време, но не ми пречи, защото съм свикнала", разказа тя.

Първият голям успех е през 2023-а година. Заминава без да е сред фаворитите на европейското първенство за юноши, но се преборва за място на финала и завършва четвърти.

"Бях казал на моя треньор, че на това европейско ще вляза на финал. Той до последно не ми вярваше. Когато влязох на финал, цяла вечер с Валя сме ревали. Тогава си повярвах", добави Илиев.

В началото на сезона пред Христо и Валя целта е да се подобри 58-годишният рекорд на Петър Петров на 60 м - 6.58 сек.

"С него се видях лятото и ми каза, че е време някой да му бие рекорда. Тази година подходихме много умно към самата подготовка. С резултат като 6:51 сек. може да се вземе медал на европейско първенство в зала", добави рекордьорът.

За Илиев предстои първо участие на световно първенство. Шампионатът в зала е от 20 до 22 март март и ще бъде излъчен пряко по БНТ 3.

"Тръгвам с амбициите за финал и ще се боря за още един личен резултат и национален рекорд. Виждам се в световния елит. Резултатите ще дойдат с времето. Мечтая да участвам на две Олимпиади. Мечтая да съм първия българин, слязъл под 10 секунди на 100 метра", разкри националът.

Вижте цялото интервю във видеото.

Снимки: БТА

