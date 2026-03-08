БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Чете се за: 03:00 мин.
Димитър Илиев: Спортът трябва да се сложи като основен политически приоритет

Спорт
Министърът на младежта и спорта коментира успехите на Никола Цолов, Георги Джоргов, Владимир Зографски и проблемите пред българските федерации.

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев е категоричен, че спортът трябва да бъде основен политически приоритет за предстоящите управляващи.

Служебният министър гостува в предаването "Арена спорт", където отличи успеха на Никола Цолов, който спечели първото основно състезание през 2026 година на пистата „Албърт Парк“ в Австралия.

"Искам да поздравя Никола Цолов, който пише история. Накара всички българи да вярваме. Българин печели състезания и води в шампионата. Почти съм сигурен, че ще направи много неща и във Формула 1. Успехите означават много труд и подкрепа от семейството. Той ни кара да вярваме, че няма невъзможни неща. Нека продължава по същия начин и да ни дърпа напред. Искам да му се помогне от държавата", сподели осемкратният шампион в българския рали шампионат.

Откакто пое поста Илиев проведе срещи с всички български федерации.

"За две седмици успяхме да се срещнем с федерациите. Всеки спорт си каза тревогите. Ще се опитам да помогнем на възможно повече места - спортистите да бъдат подсигурени за участие на международни състезания. Някои от проблемите са трупани с десетилетия назад. Инфраструктурата в зимните спортове е в плачевно състояние. Подобни проблеми няма как да се решат подобни проблеми с магическа пръчка. Спортът трябва да се сложи като основен политически приоритет. Спортът прави хората по-щастливи и по-здрави", допълни бившият автомобилен състезател.

Пред сградата на ММС се проведоха протести от федерациите по вдигане на тежести и борба.

"При щангите проблемите са трупани назад през годините. Имат сериозни задължения. На Общото събрание изпраха нов председател, но не може да бъде вписан заради жалби. Това спъва работата на хората. Състезателите не са виновни, че не могат да си получават заплатите и да ходят на състезание. В борбата също има проблеми, но съм голям оптимист, защото не са толкова задълбочени. Помолих и двете страни за компромиси, вярвам, че ще се намери решение", смята той.

Министърът вярва, че успехите на младите спортисти доказват възможностите на българските таланти.

"Искам да поздравя всички спортисти. Вие сте страхотни и постигате резултати на световната сцена. В една малка България хората постигат страхотни резултати с огромни усилия. Спортът може да обедини цялата нация. Нека взимаме пример от младите хора", предлага Илиев.

Според него Владимир Зографски и Георги Джоргов пишат история с постиженията си.

"Георги Джоргов е наистина феноменален. Той ще получи премия от 20 хил. лева. Това осмисля труда им. Влади Зографски също пише история. При добро условия за подготовка, можем да се мерим с най-добрите", вярва Илиев.

Вижте цялото интервю във видеото.

#Арена спорт #Димитър Илиев

