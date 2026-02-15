"Като птица феникс възроди църквата ни": Протест в Сливен заради уволнението на отец Иван Янков

Хората от сливенския квартал "Речица" излязоха на протест заради уволнението на отец Иван - дългогодишен свещеник в храма "Св. Троица". Той бе осъден от Духовния съд на епархията и лишен от правото да проповядва, тъй като е водил службите на съвременен български език, а не на каноничния църковно-славянски. Решението беше потвърдено от Светия Синод.

Вече бившият свещеник Иван Янков обяви пред събралите се в негова подкрепа миряни, че поема отговорността за направеното, не съжалява за него и смята, че е осъден прибързано.

„Има грешка, има прошка. Ако нещо съм сгрешил, протягам ръце, очаквам да ми покажат как се обича. Може да ме чувстват като враг, но Иисус Христос е казал, че трябва да обичаме и враговете си.“

Хората настояха отецът да бъде възстановен на служба в тяхната енория, след 33 години на поста.

Никола Попов, жител на квартала: „На времето тази църква беше един гараж, той е направил църква. Според нас нищо лошо не е направил и да има някакво прегрешение с правилата на Българската православна църква..." Жител на квартал „Речица“: "Не може да бъде отритнат един човек по този начин, който толкова сърцато, толкова години е отдал на тази църква, да я създаде от нищото. Като птица феникс я възроди."

Жител на квартал „Речица“: „Искаме си отеца и ще се борим, докато нещата не се преразгледат.“

Недоволните започнаха и подписка в защита на освободения енорийски свещеник, която в сряда ще бъде депозирана в Сливенската митрополия.

Следобед на страницата ѝ беше публикувано обръщение от митрополит Арсений, в което заявява, че от 2018 година са правени многократни опити отец Иван да започне да проповядва според канона и въпреки дадените от него обещания, това така и не се е случило. Митрополит Арсений пише още - "Вярваме, че ако той все пак обича Бога, Бог ще му помогне да намери пътя за личното си спасение."