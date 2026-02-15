БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Георги Жарков: Очаквахме нещо още по-велико от Владимир Зографски, пожелавам му сили за още един олимпийски цикъл

Участникът на Игрите в Торино и Солт Лейк Сити коментира успехите на Зографски в Италия.

Участникът на Игрите в Торино и Солт Лейк Сити Георги Жарков отличи представянето на Владимир Зографски на Зимните олимпийски игри.

Самоковският състезател записа десето място на голямата шанца и завърши 32-и на малката.

"Сезонът на Влади започна достатъчно силно и това показа, че нищо не е случайно. Екипът, който работи с него и подкрепата на всички замесени, доста допрнесоха. Очаквахме нещо още по-велико, но дотам му стигнаха силите. Той е подготвен, но психиката също е от съществена важност. Надяваме се да участва и на следващите олимпийски игри. Нека поддържа пламъка в ски скока, за да има последователи", сподели той в интервю за предаването "Днес на Игрите".

Бившият състезател се надява съгражданинът му да събере сили за още един олимпийски цикъл.

"Правилната подготовка помогна за неговото израстване. От малък показва резултати. Той си е талант. Неслучайно неговият баща също е участник на олимпийски игри. Този ген помага за развитието на един състезател. Става дума и за много лишения и жертви. Изглеждаше притеснен след неуспеха му на малка шанца. Самата му структура предполага за успехи на малка шанца. Дребен е и експлозивен. Там бе шансът за медал. Пожелавам му да събере сили за още един олимпийски цикъл. Той го каза - медалите са важните", допълни дългогодишният български национал.

Треньорът посочи проблемите, с които се сблъскват българските специалисти.

"Важно е в нашия спорт да има средства. В България треньорите сме едва няколко души. Тренираме предимно в чужбина - Румъния, Полша, Австрия и много рядко в Германия. Това ни дава възможност да използваме истинско съоръжение. В България има наследници на Влади. Тази дисциплина екстремна и не е лесно, да се убедят родителите, че това е безопасна дисциплина, когато се изпълнява правилно", завърши Жарков.

Вижте цялото интервю във видеото.

