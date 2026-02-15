БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград...
Чете се за: 00:55 мин.
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно...
Чете се за: 06:07 мин.
Отстраниха кмета на поморийското село Бата, осъден за...
Чете се за: 02:00 мин.
От началото на годината: Потреблението на ток се...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мартин Понсилуома: Впечатлен съм от работата на Лора Христова

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Илиян Енев
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

Биатлонистът сподели радостта си след златото в преследването на 12.5 километра

Мартин Понсилуома: Впечатлен съм от работата на Лора Христова
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Олимпийският шампион в преследването на 12.5 километра на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина Мартин Понсилуома сподели, че е впечатлен от представянето на Лора Христова на Игрите в Италия.

Биатлонистът определи карането си в преследването на 12.5 км, като най-доброто му на тези олимпийски игри.

"Беше страхотно състезание за мен. Карах много бързо и стрелях много точно. Много съм горд от себе си днес. Това със сигурност беше най-доброто ми състезание на тези Олимпийски игри. Беше силна надпревара и съм много щастлив, как подходих към състезанието. Бях агресивен още от старта. Не мога да бъда по-доволен", сподели той след състезанието в интервю за БНТ.

Шведът поздрави Лора Христова за спечеления бронзов медал.

"Да, беше много хубаво да гледам. Познавам Лорка отпреди и съм впечатлен от нейната работа", допълни шведът.

Сребърното отличие в преследването на 12.5 км отиде при Стурла Холм Легрейд.

"Беше забавно състезание, но и бих казал много трудно. Аз трябваше да остана спокоен и да вярвам себе си и в своите възможности. Накрая се поздравих със сребърния медал. Така че да, беше забавно", добави норвежецът.

Фак Яков завърши на 14-ото място.

"Беше тежко състезание, особено на спринта. Завърших 14-и и съм доволен от резултата. Олимпийските игри са чудесни и съм сигурен, че са такива и за българския народ. Лора Христова спечели бронз и ми припомни за моята първа Зимна олимпиада, когато аз спечелих на своето трето място. Така че, браво, България и браво, Лора Христова", заяви словенският състезател.

Вижте интервютата във видеото.

Свързани статии:

Блестяща Лора Христова завърши седма с 20 от 20 при стрелбата, Милена Тодорова 14-а в преследването на 10 км в Милано/Кортина
Блестяща Лора Христова завърши седма с 20 от 20 при стрелбата, Милена Тодорова 14-а в преследването на 10 км в Милано/Кортина
Витози грабна златото пред Киркейде и Минкинен, ново силно...
Чете се за: 02:32 мин.
#Милано/Кортина #Мартин Понсилуома

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
3
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава,...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
4
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
5
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Археологически находки: Древни златни рудници са открити край кърджалийското село Стремци
6
Археологически находки: Древни златни рудници са открити край...

Най-четени

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
1
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
2
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
3
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
4
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество
5
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая...
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица
6
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил...

Още от: Видео

Володя Златев: Златните момичета в бадминтона са на европейския връх
Володя Златев: Златните момичета в бадминтона са на европейския връх
Спортни новини 15.02.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 15.02.2026 г., 20:50 ч.
Фани Богданова: Рекордите доказват, че пистата за бързо пързаляне с кънки е отлична Фани Богданова: Рекордите доказват, че пистата за бързо пързаляне с кънки е отлична
Чете се за: 01:27 мин.
Днес на Игрите - 15.02.2026 г. Днес на Игрите - 15.02.2026 г.
Истории от Бормио, Стелвио, Милър и олимпийското наследство Истории от Бормио, Стелвио, Милър и олимпийското наследство
Чете се за: 04:37 мин.
Троян живее с успехите на Лора Христова и Милена Тодорова Троян живее с успехите на Лора Христова и Милена Тодорова
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Кой влиза в служебния кабинет? Партиите с противоречиви сигнали
Кой влиза в служебния кабинет? Партиите с противоречиви сигнали
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград – Сърница е затворен Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград – Сърница е затворен
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Наводнения, свлачища и отнесени покриви: Бурята "Ориана" връхлетя Италия, Испания и Франция Наводнения, свлачища и отнесени покриви: Бурята "Ориана" връхлетя Италия, Испания и Франция
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Кая Калас: Европа не е готова да определи конкретна дата за...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Протестите в Сърбия: Многохилядна антиправителствена демонстрация в...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Марко Рубио: Не искаме Европа да бъде васал на САЩ, искаме да сме...
Чете се за: 01:27 мин.
САЩ и Канада
"Като птица феникс възроди църквата ни": Протест в Сливен...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ