Мартин Понсилуома: Впечатлен съм от работата на Лора Христова

Олимпийският шампион в преследването на 12.5 километра на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина Мартин Понсилуома сподели, че е впечатлен от представянето на Лора Христова на Игрите в Италия.

Биатлонистът определи карането си в преследването на 12.5 км, като най-доброто му на тези олимпийски игри.

"Беше страхотно състезание за мен. Карах много бързо и стрелях много точно. Много съм горд от себе си днес. Това със сигурност беше най-доброто ми състезание на тези Олимпийски игри. Беше силна надпревара и съм много щастлив, как подходих към състезанието. Бях агресивен още от старта. Не мога да бъда по-доволен", сподели той след състезанието в интервю за БНТ.

Шведът поздрави Лора Христова за спечеления бронзов медал.

"Да, беше много хубаво да гледам. Познавам Лорка отпреди и съм впечатлен от нейната работа", допълни шведът.

Сребърното отличие в преследването на 12.5 км отиде при Стурла Холм Легрейд.

"Беше забавно състезание, но и бих казал много трудно. Аз трябваше да остана спокоен и да вярвам себе си и в своите възможности. Накрая се поздравих със сребърния медал. Така че да, беше забавно", добави норвежецът.

Фак Яков завърши на 14-ото място.

"Беше тежко състезание, особено на спринта. Завърших 14-и и съм доволен от резултата. Олимпийските игри са чудесни и съм сигурен, че са такива и за българския народ. Лора Христова спечели бронз и ми припомни за моята първа Зимна олимпиада, когато аз спечелих на своето трето място. Така че, браво, България и браво, Лора Христова", заяви словенският състезател.

Вижте интервютата във видеото.