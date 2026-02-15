Кой влиза в служебния кабинет? Партиите с противоречиви сигнали

Съставът на бъдещия служебен кабинет се превърна в основна тема за политиците. И макар номинираният за служебен премиер Андрей Гюров да не е обявявал имена, се появиха спекулации за евентуалните министри.

Съставът на бъдещия служебен кабинет не е обсъждан с най-голямата политическа сила в парламента. От ГЕРБ нито потвърдиха, нито отрекоха спекулациите, че Румяна Бъчварова може да стане вицепремиер в него, след като е била вътрешен министър при Бойко Борисов.

Костадин Ангелов, ГЕРБ-СДС: "Нямаме никаква информация какво се случва. При предишните служебни правителства всичко се случваше открито, пред всички в парламента. В парламента кандидатът, посочен за служебен премиер, провеждаше своите срещи и избираше екипа, с който да работи. Сега нито знаем какво се случва, нито кой ги избира. Никой не е водил разговори с ГЕРБ, а и ГЕРБ от самото начало сме казали, че разговори за служебен кабинет не водим, не участваме."

Атанас Атанасов от ДСБ повтори, че е разговорял с Гюров - теза, която сподели първо в "Денят започва".

Атанас Атанасов, ПП-ДБ: "Имал съм един разговор с господин Гюров и съм му заявил, че нито аз, нито хора от моята партия ще се бъркаме в неговите кадрови решения. това си е негова отговорност. Знам, че са водени разговори с двама или трима души, които са били свързани в миналото с партията, която представлявам, да бъдат поканени за министри, дали ще станат такива. Това го знам от тях. Това го знам".

Атанасов отказа да спомене конкретни имена. Слуховете за евентуално участие в служебния кабинет на Борислав Гуцанов коментира новият председател на ПГ на БСП Наталия Киселова.

Наталия Киселова, "БСП - Обединена левица": "В парламентарната група не е обсъждано. Ако има представител на БСП, има устав и става въпрос за Гуцанов - аз нямам данни, той трябва да се съобрази с разпоредбите на устава. Тоест трябва да има предварително консултиране с ръководството на партията."

На среща с българската общност в Берлин Румен Радев заяви, че ще се яви на изборите като част от коалиция.

Румен Радев, президент на Република България (2017 - 2026 г.): "Най-късно, мисля, че на 4 март, ние ще спазим законовия срок и ще внесем за регистрация в ЦИК коалиция, с ясно име, ще обявим ясно нашата програма, ще влезем в законовия срок за листите."

Той отказа да обяви кои ще бъдат останалите партии в нея. И заедно с останалите политически сили коментира темата за честността на вота.

Костадин Ангелов, ГЕРБ-СДС: "Всеки, който нарушава честността или се опитва да влияе на изборния резултат, трябва да бъде санкциониран и наказан." Атанас Атанасов, ПП-ДБ: "Важното е да се предприемат мерки, с които да се елиминират възможностите за купуване на гласове. Това никак не е сложно. Във всяка една областна дирекция на МВР оперативните служби имат пълен списък на купувачите и продавачите на гласове." Румен Радев, президент на Република България (2017 - 2026 г.): "В България се наливат огромни заграбени публични средства за купуване на избори, работи се за купуване на цели секционни избирателни комисии в отдалечените села и махали, впрегнати са полиция, администрация, НАП."

Датата на изборите и съставът на служебния кабинет трябва да станат ясни до 19 февруари.