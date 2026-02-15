БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
От началото на годината: Потреблението на ток се...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Костадин Ангелов: Към настоящия момент Делян Добрев не е депозирал оставка от ГЕРБ

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Запази

Много хора са си тръгвали, много хора са идвали в ГЕРБ, ГЕРБ винаги е оставала монолитна и силна, добави той

Костадин Ангелов: Към настоящия момент Делян Добрев не е депозирал оставка от ГЕРБ
Снимка: БГНЕС/Архив
Слушай новината

Във връзка с появили се медийни публикации, че депутатът от ГЕРБ Делян Добрев може да подаде оставка от партията, днес коментар по темата направи заместник-председателят на Народното събрание Костадин Ангелов.

"До нас в момента такава информация не е стигнала. Господин Добрев е един политик, който е от ярките лица на ГЕРБ. Заедно сме постигнали много от политиките, за които сме се борили през последните години. Иначе всички ние имаме семейства, деца и сме подложени на огромен натиск в парламента. Върху нас се изсипват много обиди, клевети, език на омразата", заяви Костадин Ангелов.

Много често ни се налага вкъщи да обясняваме какво точно правим и какво се случва. Така, че към настоящия момент господин Добрев не е депозирал оставка. Ако направи това, това ще бъде един личен акт, който не трябва да бъде повод за никакъв вид политически спекулации, добави той.

"От политическа гледна точка ГЕРБ е много голяма политическа формация. Много хора са си тръгвали, много хора са идвали в ГЕРБ. ГЕРБ винаги е оставала монолитна и силна, защото силата на нашата партия не е в индивидуалностите. Силата на нашата партия е в екипа, в резултатите, които постигаме заедно. И това го виждат всички хора, каза Ангелов.

На въпрос имало ли е конфликт в последно време в партията, Костадин Ангелов заяви, че не е имало никакъв конфликт нито в партията, нито с лидера ѝ.

Лично аз не съм бил свидетел на такова нещо. Затова и казах – няма смисъл да търсим спекулации там, където ги няма. А това е вредният път, по който се опитва да се подаде информацията, добави той.

#проф. Костадин Ангелов ГЕРБ-СДС #Костадин Ангелов # ГЕРБ #Делян Добрев

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около действията на МВР
3
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около...
Шестима българи влизат в битки за нови силни резултати в Милано/Кортина
4
Шестима българи влизат в битки за нови силни резултати в...
Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в Карлово
5
Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в...
От сватба в двора до правнучета: 60 години Величка и Петър вървят ръка за ръка
6
От сватба в двора до правнучета: 60 години Величка и Петър вървят...

Най-четени

Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
1
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
2
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
3
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
4
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
5
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
6
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...

Още от: Политика

Наталия Киселова: Гуцанов би трябвало да се консултира с ръководството на БСП, ако му предложат да остане министър и в служебния кабинет
Наталия Киселова: Гуцанов би трябвало да се консултира с ръководството на БСП, ако му предложат да остане министър и в служебния кабинет
Започнаха доставките на новите бойни машини „Страйкър“, първите пет пристигнаха на пристанище Бургас Започнаха доставките на новите бойни машини „Страйкър“, първите пет пристигнаха на пристанище Бургас
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова ще издаде указ за нов кабинет и за датата на изборите на 19 февруари Президентът Йотова ще издаде указ за нов кабинет и за датата на изборите на 19 февруари
Чете се за: 03:22 мин.
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около действията на МВР Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около действията на МВР
14775
Чете се за: 03:37 мин.
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в "Петрохан" е функционирала с държавна подкрепа Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в "Петрохан" е функционирала с държавна подкрепа
23346
Чете се за: 03:47 мин.
Иван Демерджиев: МВР е използвало оръжия от организацията на Калушев за обучение Иван Демерджиев: МВР е използвало оръжия от организацията на Калушев за обучение
14863
Чете се за: 05:07 мин.

Водещи новини

От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава,...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Костадин Ангелов: Към настоящия момент Делян Добрев не е депозирал оставка от ГЕРБ Костадин Ангелов: Към настоящия момент Делян Добрев не е депозирал оставка от ГЕРБ
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
След повреда спират отново шести блок на АЕЦ "Козлодуй" След повреда спират отново шести блок на АЕЦ "Козлодуй"
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Заради строежа на метрото: Затварят южното платно на столичния бул....
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Ролята на ЕС в новия дневен ред – сред темите на Мюнхенската...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Месни Заговезни е!
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Жълт и оранжев код за обилни валежи в неделя
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ