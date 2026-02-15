Румен Радев: Най-късно на 4 март ще внесем в ЦИК регистрация с коалиция, с ясно име

Най-късно на 4 март ще внесем в Централната избирателна комисия (ЦИК) регистрация с коалиция, с ясно име, каза президентът (2017 - 2026 г.) Румен Радев на среща с българи в Берлин, акцентите от която са публикувани на Фейсбук страницата му. Срещата беше излъчвана на живо и в Ютюб.

Той обясни, че на предстоящия парламентарен вот няма да се явява със своя партия, защото няма време за нейната регистрация.

"Като президент и за секунда не съм допуснал да наруша Конституцията, не съм правил платформа, програма, структура, мрежи", заяви Радев.

Затова ще излезе на тези избори като коалиция с партии, които имат в момента редовна регистрация. Радев не назова кои са, опасявайки се, по думите му, от репресивната машина, но уточни, че не става въпрос за „Алианс за права и свободи“.

"Това, че връчих на тях третия мандат беше символен акт срещу всички, които се опитаха да сеят етническо напрежение в обществото, обясни президентът (2017-2026 г.). Ще спазим законовия срок, ще внесем в ЦИК регистрация с коалиция, с ясно име, ще обявим ясно нашата програма, ще влезем в законовия срок с листите", подчерта той.

В законовия срок ще бъдат обявени и водачите на листи, координаторите, застъпниците.

На въпрос как, с какъв екип ще се пребори с олигархията, Радев посочи, че събира голям екип от съмишленици, които поставят България на първо място, готови да влязат в битката за разграждане на олигархичния модел, която, според него, няма да бъде нито лесна, нито безопасна, а ще се изисква много постоянство.

"Хора, които искат да изградят управление, което да бъде отчетно, прозрачно и отговорно, да се ангажира с реалните проблеми", подчерта той.

По думите му още България ще бъде силна, когато отстояваме нашите национални интереси, мислим как да помогнем на ЕС, а не приемаме всяко решение безропотно.

"Подготвили сме цяла програма за разграждане на олигархичния модел, която включва строг контрол върху бюджета, нов Висш съдебен съвет, който да избере нов главен прокурора, за да заработи системата и да има справедливост. Трябва също да се борим с неравенствата, защото те са пряко свързани с олигархията, имаме план, много ясна визия как ще го направим – с политическа воля и твърдост ще се случи. Ще поведем България, имаме пълната решителност, но ако и сега не го направим, вече ще стане необратимо", заяви той.

Радев смята, че енергията по площадите от края на миналата година във всички големи градове е жива и тя неминуемо ще ни доведе до промяна. Тук съм да засвидетелствам уважение към всички вас представители на българската общност в Германия, обърна се той към сънародниците ни в началото на срещата.

"Нашата голяма цел е да променим България така, че вие и вашите деца да изберете обратно пътя към дома, каза още Радев. За да го постигнем, никак няма да бъде лесно, предстои ни жесток сблъсък с модела Борисов-Пеевски, този олигархичен модел доведе до ерозия на държавността, овладяване на правоохранителни органи, съдебна система, вместо да се залага на иновации и свободната конкуренция, този модел се концентрира върху присвояването на огромен публичен ресурс по непрозрачен начин, а последствията са тежки – растяща бедност и неравенство", посочи президентът (2017-2026 г.). "Правителството подаде оставка, но това не означава, че отстъпи, то се прегрупира и в момента текат "срамни процеси", коментира още Румен Радев.

По думите му в момента се наливат "огромни заграбени средства за купуване на избори", впрегнати са полиция, част от администрацията, НАП, част от горските стопанства, за да пазят "това уродливо за европейска страна явление".

Направиха най-елементарното за един силов модел – да ограничат секциите в държави извън ЕС, коментира той последните промени в Изборния кодекс.

"Трескаво се замитат следи, унищожават се документи. Това беше причината за протестите и аз да си подам оставката и да отговоря на призивите на всички българи, с които се срещах – да се направи политическа формация, която да излезе и да се опълчи на този модел. Имаме две ясни цели – да демонтираме този порочен управленски модел и да укрепим държавността, да отворим пътя на България към ускорено развитие като модерна просперираща европейска държава", подчерта Радев.

По думите му страната ни е изправена пред съдбовен избор – да се отърсим от сенките и зависимостите на прехода на тези избори или да останем в техен плен неизвестно докога. Той изрази надежда, че на предсрочния вот много повече българи в страната и извън нея ще излязат да гласуват.