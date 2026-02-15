БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград...
Чете се за: 00:55 мин.
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно...
Чете се за: 06:07 мин.
Отстраниха кмета на поморийското село Бата, осъден за...
Чете се за: 02:00 мин.
От началото на годината: Потреблението на ток се...
Чете се за: 01:30 мин.

Истории от Бормио, Стелвио, Милър и олимпийското наследство

Чете се за: 04:37 мин.
Спорт
Пистата Стелвио е емблема в олимпийските ски.

Бормио
От Кортина отправяме погледите си към Бормио, където от началото на Олимпийските игри произлязоха много истории, свързани с алпийските ски. Там утре ще се проведе последният старт при мъжете. Слаломът, в който участват Алберт Попов и Калин Златков, е една надпревара, която ще следим с голямо внимание. А каква история имат да ни разкажат Калин Гугов и операторът Владимир Богдански за легендарната писта Стелвио и Бормио.

Пистата Стелвио е емблема в олимпийските ски. Сложна класика, която не е по силите на всеки състезател. Символ на издръжливостта и високите скорости. И място, където са се случвали редица бележити моменти. Именно такъв паметен миг става факт през 2005 година на световното първенство, което се провежда в алпийските ски. То се състои тук, в Бормио. Инцидент с едно от големите имена в зимните спортове, който за щастие завършва с усмивка.

Преди 21 години Боде Милър вече е спечелил златен медал в супергигантския слалом от шампионата и е по пътя си към още едно злато в спускането. Но куриозната ситуация с легендарния американец става факт по време на алпийската комбинация. Макар и да е още в началото на своето каране, той е набрал висока скорост и при приземяването си след един скок лявата ска се откача от крака на Милър и полита към предпазните мрежи.

И тук Боде започва да създава един от най-знаковите моменти в кариерата си. Вместо да спре, продължава надолу по заледената Стелвио, като преминава сериозна дистанция, балансирайки по възможно най-добрия начин и опитвайки да кара с възможно най-висока скорост въпреки обстоятелствата.

Дори и на един крак, в извънреден и рискован показ на атлетизма му, той продължава. Но в крайна сметка, малко преди финала, все пак пада и не успява да завърши надпреварата. Усилията на Милър обаче са възнаградени. Следват бурни възгласи и аплодисменти от хилядите по трибуните, а представянето му остава във фолклора на олимпийските ски и служи за вдъхновение на много млади състезатели след това. Момент, който описва същността на американеца – талантлив и безстрашен, носещ изненада и наслада на публиката.

На Стелвио по време на 25-те зимни олимпийски игри се провеждат не само скоростните дисциплини, но по подобие на световния шампионат от 2005-а, и слаломът, гигантският слалом и олимпийската комбинация при мъжете.

Освен това Бормио е домакин и на най-новия спорт от олимпийската програма – ски алпинизма. Спорт, който набира все по-голяма популярност през последните години и който има потенциал да привлече младите. Надяват се както домакините на игрите, така и хората от Международния олимпийски комитет.

Спринтовата надпревара се състои от няколко части. Първо състезателите започват изкачване със ски на краката си, преминават през препятствия, а после ги премахват напълно. Не като Боде Милър – само едната. Прикачват ги към раниците на гърбовете си и започват изкачване по стръмен терен. Продължават отново изкачване със ски, следва премахване на специалните стопиращи колани, непозволяващи плъзгане назад, а накрая съревнованието завършва с екстремно спускане на висока скорост. Една пълна обиколка, в която се изправят група състезатели, трае около 3 минути, а форматът на състезанието е в няколко елиминации. С непокътнат чифт ски на краката, или фронтално, или пък на един крак, Бормио винаги може да предложи неочакваното.

Подробности вижте във видеото!

#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Зимни олимпийски игри 2026 #Милано/Кортина 2026

