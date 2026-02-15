Фани Богданова: Рекордите доказват, че пистата за бързо пързаляне с кънки е отлична

Журналистът Фани Богданова сподели впечатленията си от състезанията по бързо пързаляне с кънки на Зимните олимпийски игри.

Макар първоначално да имаше съмнения за качеството на леда и пистата, но редицата рекорди доказват отличните условия в Милано.

"Овалът е временно съоръжение, изградено специално за Игрите, в складово помещение. Първоначално имаше оплаквания за леда, но след това започнаха да падат рекорд след рекорд. Атмосферното налягане бе ниско, което допринесе за това, пистата да бъде бърза. Рекордите доказват, че пистата е отлична", сподели тя в интервю за предаването "Днес на Игрите".

Нидерландакта Юта Леердам привлече вниманието на широката публика, освен с живота си на инфлуенсър, и със златния медал и олимпийски рекорд на 1000 метра.

"Тя е красива, амбициозна, успешна и не се отказва от мечтите си. Тя харесва самата себе си и затова всички я харесва. Фотогенична е и привлича окото и вниманието на всички. С постиженията си доказва, че има защо", допълни анализаторката.

Богданова коментира още успехите на американеца Джордан Щолц и представителката на домакините Франческа Лобригида.

Вижте цялото интервю във видеото.