Джордан Щолц спечели втората си титла в Милано/Кортина с олимпийски рекорд в бързото пързаляне с кънки на 500 м

Американецът Джордан Щолц спечели олимпийската титла на 500 метра мъже от турнира по бързо пързаляне с кънки и вече е двоен шампион в Милано-Кортина 2026. Преди три дни той взе златния медал и на 1000 метра, като и в двата случая 21-годишният състезател триумфира с олимпийски рекорди.

Канадецът Лоран Дюброй подобри първи най-доброто постижение на Олимпийски игри в десетата серия, записвайки 34,26 секунди и сваляйки шест стотни от постижението на шампиона от Пекин 2022 Гао Тинюй. Днес китаецът остана едва на седмо място с 34,47 секунди.

Най-интересна бе 13-а серия, в която един срещу друг се изправиха фаворитите Щолц и Йенинг де Бо. Американецът, световен шампион на дистанцията от 2023, финишира за 33,77 секунди и спечели второто си олимпийско злато, а нидерландецът изостана с 11 стотни за сребърния медал. Дюброй завърши с бронз.

Това е пета титла за САЩ в Милано/Кортина 2026, а бързото пързаляне с кънки е първата дисциплина с повече от една за отбора.