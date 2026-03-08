БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2...
Елена Куртони беше най-бърза в супергигантския слалом пред родна публика във Вал ди Фаса

Спорт
Италианката записа първи успех за сезона и четвърти в кариерата си от Световната купа по ски алпийски дисциплини.

Елена Куртони
Снимка: БТА
Италианката Елена Куртони спечели супергигантския слалом от Световната купа по ски алпийски дисциплини пред родна публика във Вал ди Фаса.

35-годишната Куртони измина трасето за 1:29.07 минута и записа първи успех за сезона и четвърти в кариерата си. За последно тя стана победителка в спускането в Сейнт Мориц на 16 декември 2022 година.

Втора на 26 стотни от секундата остана Кайса Викхоф Лий (Норвегия), а трета е друга италианка - Ася Зенере с пасив от 27 стотни, която постигна първи подиум в кариерата си.

Победителката от двете спускания тук в петък и събота Лаура Пировано (Италия) остана осма днес, пред сънародничката си София Годжа.

Сребърната медалистка в спускането от Игрите в Милано-Кортина 2026 Ема Айхер (Германия) не завърши, а олимпийската шампионка в дисциплината Брийзи Джонсън (САЩ) се нареди 30-а.

Американката Микаела Шифрин стартира днес и финишира на 23-а позиция. Тя продължава да води в генералното класиране с 1141 точки, следвана от Ема Айхер с 1016 и Камий Раст (Швейцария) с 963.

В подреждането за малкия кристален глобус в супергигансткия слалом начело е София Годжа с 449 точки, пред Алис Робинсън (Нова Зеландия) с 386. Айхер е трета с 304 точки.

Стартовете от Световната купа при жените продължават с гигантски слалом и слалом на 14 и 15 март в Оре (Швеция).

България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
България завърши на 17-о място при жените в щафетата от Световната купа по биатлон в Контиолахти България завърши на 17-о място при жените в щафетата от Световната купа по биатлон в Контиолахти
Алберт Попов завърши 28-и в слалома от Световната купа в Кранска гора Алберт Попов завърши 28-и в слалома от Световната купа в Кранска гора
Българският патриарх Даниил благослови световния шампион по биатлон Георги Джоргов Българският патриарх Даниил благослови световния шампион по биатлон Георги Джоргов
Георги Джоргов: Успехите в биатлона са напук на условията в България Георги Джоргов: Успехите в биатлона са напук на условията в България
Алберт Попов се класира за втория манш на слалома от Световната купа в Кранска гора Алберт Попов се класира за втория манш на слалома от Световната купа в Кранска гора
България категорично осъжда атаката с безпилотни летателни апарати на територията на Нахичеванска автономна република
България категорично осъжда атаката с безпилотни летателни апарати...
У нас
Иран е избрал нов лидер - има консенсус кой да наследи Али Хаменей, изчистват се формалностите Иран е избрал нов лидер - има консенсус кой да наследи Али Хаменей, изчистват се формалностите
По света
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има чакащи да се приберат наши сънародници Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има чакащи да се приберат наши сънародници
У нас
Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно
У нас
ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ ще подкрепят удължителния бюджет в пленарна зала
У нас
Нови правила при смяна на членове в съставите на СИК-вете
У нас
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2 (ВИДЕО)
Спорт
Гранични полицаи изненадаха дамите с роза
У нас
