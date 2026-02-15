В Украйна задържаха бивш министър на енергетиката заради корупция

В Украйна задържаха бивш министър на енергетиката, замесен в корупционен скандал.

Герман Галушченко напусна кабинета миналата година, след като започва разследване срещу него за участие в пране на прани в енергийния сектор, по-специално чрез държавната АЕЦ "Енергоатом".

Галушченко е бил задържан на границата във влак при опит да напусне страната.

Антикорупционното бюро на Украйна разследва няколко високопоставени държавни лица, приближени до президента Володимир Зеленски. Скандалът увеличи натиска от Съединените щати за провеждане на избори в Украйна, които бяха отложени заради военното положение.