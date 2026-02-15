БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград...
Чете се за: 00:55 мин.
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно...
Чете се за: 06:07 мин.
Отстраниха кмета на поморийското село Бата, осъден за...
Чете се за: 02:00 мин.
От началото на годината: Потреблението на ток се...
Чете се за: 01:30 мин.

В Украйна задържаха бивш министър на енергетиката заради корупция

По света
Опитал да напусне страната

украйна задържаха бивш министър енергетиката заради корупция
Снимка: АП/БТА
В Украйна задържаха бивш министър на енергетиката, замесен в корупционен скандал.

Герман Галушченко напусна кабинета миналата година, след като започва разследване срещу него за участие в пране на прани в енергийния сектор, по-специално чрез държавната АЕЦ "Енергоатом".

Галушченко е бил задържан на границата във влак при опит да напусне страната.

Антикорупционното бюро на Украйна разследва няколко високопоставени държавни лица, приближени до президента Володимир Зеленски. Скандалът увеличи натиска от Съединените щати за провеждане на избори в Украйна, които бяха отложени заради военното положение.

