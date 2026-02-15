Володя Златев: Златните момичета в бадминтона са на европейския връх

Председателят на Българската федерация по бадминтон Володя Златев сопдели радостта си, след като България спечели европейското отборно първенство в Истанбул.

Българките спечелиха титлата след четири победи в пет мача, а във финала се наложиха над състава на Дания.

"Никой не очакваше България да надделее над 22-кратните отборни шампионки от Дания, със световни и олимпийски медалистки в състава си и треньори на най-високо ниво. Нашите златни момичета са вече на европейския връх, водени от великата Петя Неделчева. Тя направи отбора такъв, че да бъдем горди и редом с най-добрите в света", сподели той в интервю за БНТ.

Старши треньорът на женския национален отбор по бадминтон Петя Неделчева вече гледа към предстоящите състезания.

"Продължаваме напред – тази година ни предстоят европейско и световно първенство, а догодина и Европейските игри в същата зала. Ако успеем да класираме състезатели във всички дисциплини, ще бъде невероятно“, допълни тя.

Вижте цялото интервю във видеото.