ИЗВЕСТИЯ

Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград...
Чете се за: 00:55 мин.
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно...
Чете се за: 06:07 мин.
Отстраниха кмета на поморийското село Бата, осъден за...
Чете се за: 02:00 мин.
От началото на годината: Потреблението на ток се...
Чете се за: 01:30 мин.

Исторически триумф: България е европейски шампион по бадминтон за жени

Чете се за: 01:10 мин.
У нас
исторически триумф българия европейски шампион бадминтон жени
Снимка: БФБАДМИНТОН
България спечели първата си европейска титла на отборното първенство по бадминтон за жени, проведено в Истанбул. Националният ни отбор победи на финала силния тим на Дания с 3:1 и влезе в историята.

Това е първо злато и общо трети медал за България в този турнир, след сребро през 2016 г. и бронз през 2014 г. Успехът донесе и квота за световното отборно първенство, което ще се проведе в Дания в края на април.

Във финала силно се представиха Калояна Налбантова и Стефани Стоева, които спечелиха мачовете си на единично. Решаващата точка дойде на двойки, където сестрите Стефани и Габриела Стоеви бяха безапелационни и донесоха титлата на България.

В шампионския състав са още Гергана Павлова, Цветина Попиванова, Елена Попиванова и Мария Мицова. Историческият успех е голяма крачка напред за българския бадминтон и повод за национална гордост.

