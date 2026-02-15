Исторически триумф: България е европейски шампион по бадминтон за жени

България спечели първата си европейска титла на отборното първенство по бадминтон за жени, проведено в Истанбул. Националният ни отбор победи на финала силния тим на Дания с 3:1 и влезе в историята.

Това е първо злато и общо трети медал за България в този турнир, след сребро през 2016 г. и бронз през 2014 г. Успехът донесе и квота за световното отборно първенство, което ще се проведе в Дания в края на април.

Във финала силно се представиха Калояна Налбантова и Стефани Стоева, които спечелиха мачовете си на единично. Решаващата точка дойде на двойки, където сестрите Стефани и Габриела Стоеви бяха безапелационни и донесоха титлата на България.

В шампионския състав са още Гергана Павлова, Цветина Попиванова, Елена Попиванова и Мария Мицова. Историческият успех е голяма крачка напред за българския бадминтон и повод за национална гордост.