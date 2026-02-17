Пътят Смолян-Мугла е отворен след блокирането му заради проливни дъждове

Цяла нощ два екипа на снегопочистващи фирми работеха по почистването на пътя Смолян-Мугла и отсечката вече е отворена. Пътят от вчера беше блокиран, след като проливни дъждове предизвикаха свлачища, наводнения и прекъсвания в електрозахранването.

Даниела Кубинска - кмет на с. Мугла: "Пътят вече е отворен и високопроходими коли могат да минават."

Заради голямата си надморска височина, през зимата, пътят до с. Мугла, Смолян често е затворен. Това коментира в ефира на "Денят започва" Даниела Кубинска - кмет на с. Мугла.

Даниела Кубинска - кмет на с.Мугла: "Нашето село е на много висока надморска височина, центърът на селото е 1400 м, а към върха е около 1800 м. Метеорологичните условия при нас оказват влияние. Доста често се случва пътя да бъде затворен - най-вече зимата. Този път не е от сняг, а от дъжд."

