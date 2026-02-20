БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
Освобождават политическите затворници във Венецуела

Ива Стойкова
По света
Парламентът прие закон за амнистията им

венецуела мадуро каи хората сащ каракас
Снимка: БТА/Архив
Рязък завой във Венецуела след свалянето на президента Николас Мадуро. Парламентът на страната окончателно одобри законопроект за амнистията, който проправя пътя към освобождаването на политически затворници.

Исторически закон за амнистията на политически затворници беше приет във Венецуела. Текстът, предложен от изпълняващия длъжността президент Делси Родригес, беше окончателно одобрен от парламента по-малко от два месеца след залавянето на президента Николас Мадуро от Съединените щати.

Делси Родригес, изпълняващ длъжността президент на Венецуела: "Човек трябва да знае как да поиска прошка, но също и как да я получи. Това е процес, който започва с този закон за амнистията. Но законът отива по-далеч - той отваря изключителна възможност за Венецуела да се обедини и да се научи да съжителства демократично и мирно, да се освободи от омразата и нетърпимостта. Да възтържествуват правата на човека, любовта, разбирателството и признанието".

Очаква се приетия текст да е от полза за членове на опозицията, активисти, правозащитници, журналисти и много други, които са били обект на преследвания през последните 27 години.

Петра Вера, близка на затворник: "Чакаме законът официално да бъде публикуван и очакваме освобождаването им. Ще се борим за тях до последно".

Изключение обаче се предвижда за участници във военни бунтове, свързани със събитията през 2019 г.

Зораида Гонсалес Рико, близка на политически затворник: "Изпитвам разочарование и огромна мъка, защото знаем, че всички, изключени от амнистията, са невинни".

Властите във Венецуела от десетилетия отричат ​​да държат политически затворници. Базирана във Венецуела правозащитна организация изчислява, че над 600 души са задържаните по политически причини.

Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие

Чете се за: 06:20 мин.

Политика
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка,...
Чете се за: 06:20 мин.
Политика
Започва вътрешна проверка по случая с починалото бебе в Окръжна болница в София

Чете се за: 00:47 мин.

У нас
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с искане за определяне на временно и.ф. на главен прокурор

Чете се за: 02:22 мин.

У нас
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ

Чете се за: 00:47 мин.

У нас
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Планинската спасителна служба: Не тръгвайте сами в планината,...

Чете се за: 04:25 мин.

У нас
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Продължава издирването на тримата рибари, които изчезнаха в морето...

Чете се за: 04:05 мин.

У нас
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Подготовка за изборите: Служебният премиер на среща с ЦИК
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
След взрив на газова бутилка: Двама души са с тежки изгаряния
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
