Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас

Гръдна аневризма е причината за смъртта на 16-годишния младеж, който загина по време на международен турнир в Бургас през вчерашния ден. Информацията е разпространена от спортен клуб “Олимп”, в който е тренирало момчето.
Припомняме, че през вчерашния ден минути преди 9.00 часа сутринта 16-годишното момче влиза в басейна на спортен комплекс за загрявка и внезапно му прилошава. Изваден е незабавно от водата, но е изпаднал в безсъзнание. Въпреки реанимационните действия, момчето загина.
“Скъпи деца, родители, треньори, приятели и съмишленици на Национален спортен клуб „Олимп“, с дълбока тъга приемаме загубата на наш съотборник! Отиде си приятел, талант и състезател. Изразяваме най-искрените си съболезнования към семейството и най-близките. След огромна трагедия като тази, животът ни не може просто да продължи по обичайния начин. Всички тренировки на абсолютно всички групи в НСК “Олимп” днес се отменят”, заявиха от спортния клуб по плуване.
Международният турнир по плуване в Бургас също е прекратен, заради трагичния инцидент.
“С разрешение на родителите му днес от 19:00 ч. на външните игрища в Овергаз Арена ще се проведе бдение, с което да си кажем “Сбогом” с нашия приятел. Всеки, който желае да запали свещичка за нашия съотборник и да покаже уважение към близките му, е добре дошъл”, допълват от клуба.
“За всички желаещи плувци, родители, треньори и неговите съотборници ще предоставим грижите на психолог. Моля, да се обърнете към личния си треньор! Всеки желаещ може да се включи и подкрепи с дарение към семейството му, което да помогне за обезпечаване на разходите за погребение”, заявиха от националния спортен клуб “Олимп”.