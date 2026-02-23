Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас

Гръдна аневризма е причината за смъртта на 16-годишния младеж, който загина по време на международен турнир в Бургас през вчерашния ден. Информацията е разпространена от спортен клуб “Олимп”, в който е тренирало момчето.

Припомняме, че през вчерашния ден минути преди 9.00 часа сутринта 16-годишното момче влиза в басейна на спортен комплекс за загрявка и внезапно му прилошава. Изваден е незабавно от водата, но е изпаднал в безсъзнание. Въпреки реанимационните действия, момчето загина.

“Скъпи деца, родители, треньори, приятели и съмишленици на Национален спортен клуб „Олимп“, с дълбока тъга приемаме загубата на наш съотборник! Отиде си приятел, талант и състезател. Изразяваме най-искрените си съболезнования към семейството и най-близките. След огромна трагедия като тази, животът ни не може просто да продължи по обичайния начин. Всички тренировки на абсолютно всички групи в НСК “Олимп” днес се отменят”, заявиха от спортния клуб по плуване.

Международният турнир по плуване в Бургас също е прекратен, заради трагичния инцидент.