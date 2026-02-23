БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС...
Чете се за: 03:25 мин.
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен...
Чете се за: 06:35 мин.
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази
очакват резултатите аутопсията годишния младеж загинал плувен турнир бургас
Слушай новината

Гръдна аневризма е причината за смъртта на 16-годишния младеж, който загина по време на международен турнир в Бургас през вчерашния ден. Информацията е разпространена от спортен клуб “Олимп”, в който е тренирало момчето.

Припомняме, че през вчерашния ден минути преди 9.00 часа сутринта 16-годишното момче влиза в басейна на спортен комплекс за загрявка и внезапно му прилошава. Изваден е незабавно от водата, но е изпаднал в безсъзнание. Въпреки реанимационните действия, момчето загина.

“Скъпи деца, родители, треньори, приятели и съмишленици на Национален спортен клуб „Олимп“, с дълбока тъга приемаме загубата на наш съотборник! Отиде си приятел, талант и състезател. Изразяваме най-искрените си съболезнования към семейството и най-близките. След огромна трагедия като тази, животът ни не може просто да продължи по обичайния начин. Всички тренировки на абсолютно всички групи в НСК “Олимп” днес се отменят”, заявиха от спортния клуб по плуване.

Международният турнир по плуване в Бургас също е прекратен, заради трагичния инцидент.

“С разрешение на родителите му днес от 19:00 ч. на външните игрища в Овергаз Арена ще се проведе бдение, с което да си кажем “Сбогом” с нашия приятел. Всеки, който желае да запали свещичка за нашия съотборник и да покаже уважение към близките му, е добре дошъл”, допълват от клуба.

“За всички желаещи плувци, родители, треньори и неговите съотборници ще предоставим грижите на психолог. Моля, да се обърнете към личния си треньор! Всеки желаещ може да се включи и подкрепи с дарение към семейството му, което да помогне за обезпечаване на разходите за погребение”, заявиха от националния спортен клуб “Олимп”.

#16-годишно момче #Бургас #плуване

Последвайте ни

ТОП 24

"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии влизат в парламента, още две са с реален шанс
1
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии...
Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ "Марица"
2
Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ...
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри по БНТ
3
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по...
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
4
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
От специалните ни пратеници в Киев: След трите срещи САЩ – Украйна – Русия мирът не изглежда по-близо
5
От специалните ни пратеници в Киев: След трите срещи САЩ –...
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас
6
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж,...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Регионални

80 бебета са родени миналата година във Варна с подкрепата на общинската инвитро програма
80 бебета са родени миналата година във Варна с подкрепата на общинската инвитро програма
Задържаха мъж с фалшива банкнота от 200 евро в казино в Сливен Задържаха мъж с фалшива банкнота от 200 евро в казино в Сливен
Чете се за: 00:37 мин.
Кога ще бъде решен проблемът с безводието в Асеновград? Кога ще бъде решен проблемът с безводието в Асеновград?
Чете се за: 01:25 мин.
Очакват се резултатите от аутопсията на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас Очакват се резултатите от аутопсията на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас
Чете се за: 01:30 мин.
Жители на село Леденик искат местен референдум за фотоволтаичен парк Жители на село Леденик искат местен референдум за фотоволтаичен парк
Чете се за: 02:17 мин.
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен - нямам основание да подавам оставка, тъй като спазвам законите Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен - нямам основание да подавам оставка, тъй като спазвам законите
Чете се за: 06:35 мин.

Водещи новини

МС отпуска 65 млн. евро за организацията на изборите
МС отпуска 65 млн. евро за организацията на изборите
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС удължителното действие на Бюджет 2025 Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС удължителното действие на Бюджет 2025
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
ЦИК ще пита ЕК за забраната на Цицелков да наблюдава избори ЦИК ще пита ЕК за забраната на Цицелков да наблюдава избори
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Задържаха мъж с фалшива банкнота от 200 евро в казино в Сливен
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Случаят "Дебора": Георги Георгиев поиска отвод на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Министър Околийски възстановява д-р Благомир Здравков начело на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ