Стефани Дянкова: Изпуснахме малки ситуации

Стефани Дянкова смята, че изпуснатите малки ситуации не са позволили на ЦПВК да се поздрави с още един успех в Националната волейболна лига за жени. Тимът допусна поражение при гостуването си на Левски след 3:1. Разпределителят сподели пред БНТ, че винаги се опитва да играе нестандартно.

„Винаги се опитвам да съм малко по-нестандартна, за да мога да изненадам съперника. С треньорката ми много си говорим, че това са много важни ситуации, които понякога подлежат на риск, защото не е сладко.“

„Имахме си нашия шанс със сигурност, изпуснахме малки ситуации, но много важни, които ни костваха мача. С такъв сериозен отбор като Левски тези грешки са абсолютно пагубни за тима“, каза още тя.

Повече от интервюто със Стефани Дянкова може да гледате във видеото.