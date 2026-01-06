Националите по волейбол до 18 г. загубиха драматично втората си среща от европейската квалификация в Подгорица

Националният отбор на България за юноши под 18 години завърши с драматична загуба волейболната европейска квалификация в Подгорица (Черна гора). Воденият от Мирослав Живков тим отстъпи на Сърбия с 2:3 (20:25, 25:18, 25:22, 22:25, 13:15) във втория си двубой от група В на надпреварата.

Така в полуфиналите България ще срещне отбора на Черна гора, който е лидер в група А. Сърбия ще играе с Турция (втория в група А).

"Плавите" стартираха с преднина в срещата (3:1), след което продължиха да диктуват играта. След 21:14 момчетата на Мирослав Живков скъсиха част от дистанцията, но не успяха да преодолеят съперника.

Ролите се размениха във втората част и нашите момчета поеха изцяло инициативата. Те показаха непоколебимост и до края не допуснаха проблеми.

Третият гейм тръгна равностойно, след което волейболистите ни набраха инерция. "Лъвчетата" бяха пълен хегемон до 21:18, като впоследствие разликата бе почти стопена (21:20), но българските национали надделяха и поведоха в мача.

Решителната четвърта част започна ударно за западните ни съседи (11:4), но нашите момчета влязоха в серия. Въпреки това "плавите" успяха да устоят и да спечелят частта, а с това и да вкарат мача в тайбрек. Играта бе равностойна през по-голямата част от времето, но в края противникът успя да надделее и да спечели мача.

Най-резултатен бе Антоан Веселинов с 31 точки (1 ас, 1 блокада). Никола Градинаров и Кристиян Иванов завършиха с по 13 точки (4 блокади) (2 аса, 2 блокади).

Само първенецът в турнира ще вземе директна квота за Евроволей 2026, който ще се проведе от 7 до 18 юли в Италия. Следващите четири в таблицата ще продължат във втория кръг на квалификациите, които ще бъдат в периода 26-29 март.