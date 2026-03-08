Иран избира нов лидер - има консенсус кой да наследи Али Хаменей, изчистват се формалностите

Съветът на експерите в Иран е постигнал мнозинство по избора на нов върховен лидер. Ройтерс цитира член на органа, който трябва да избере наследника на убития аятолах Али Хаменей, че това е вторият син на Хаменей - Моджтаба. Засега името не се съобщава официално. Остава да бъдат решени някои процесуални пречки като това дали окончателното решение да бъде оповестено без органът да се събере лично.

Събирането на Съвета към този момент е невъзможно. Израел вече удари две от сградите на органа в Техеран и Кум. Според члена на Съвета цитиран от Ройтерс, новият върховен лидер на Ислямската република е бил избран в съответствие със съвета на Хаменей той да бъде, цитирам, "мразен от врага". Междувременно размяната на удари продължава.

Правителствена сграда в Кувейт е в пламъци след ирански удар с дронове и ракети. Загинали са двама полицаи. Трима души са били ранени и при иранска атака в град Мухарак, в Бахрейн. Обединените арабски емирства също съобщиха, че са под обстрел и обявиха състояние на война. Продължават и израелските атаки. През нощта беше поразена петролна рафинерия и 4 склада за гориво в Техеран и околностите. Израел съобщи, че е извършил атака срещу командири на силите на иранската революционна гвардия "Ал Кудс" в хотел в центъра на Ливан. Загиналите са четирима, 10 души са били ранени.



На фона на нестихващата размяна на удари, 88-те члена на Съвета на експертите в Иран с право се страхуват да се съберат лично, за да официализират избора на нов лидер. Израел повтори тази сутрин заплахата си, че ще се опита да ликвидира всеки новоизбран наследник на аятолах Али Хаменей. В пост в Екс на фарси, израелските военни заплашиха с удари и Съвета натоварен с избора.

В първо подобно изявление, американският президент Доналд Тръмп също коментира, че въпросът за преговори с Ислямската република може да стане безпредметен, ако бъдат ликвидирани всички потенциални лидери.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Вече многократно сме елиминирали тяхното ръководство. Така че въпросът е дали ще се предадат или по-скоро дали ще има кой да се предаде. Но от военна гледна точка са свършени."

Междувременно недоволството срещу действията на САЩ и Израел в Иран се разраства. Хиляди хора се събраха на протести във Вашингтон и Ню Йорк.

Нсеар Садуин: "Днес трябва да кажем на тези хора, че не приемаме това, което Израел прави в Иран, че убиха аятолаха. Те нападат хора. Убиват деца. Затова сме тук, за да им кажем: "Лош, лош Израел, лоша, лоша Америка." Кахра Аманпур: "Не искаме никаква диктатура да завземе Иран, предвид това, което се случва в момента в страната. Искаме иранският народ да има възможност да реши сам своето бъдеще, а не да бъде подчинен на настоящия режим или на предишния шах."

Няколко проучвания през последната седмица сочат, че около 60 процента от американците са против военните действия на Съединените щати в Иран.



