БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Чете се за: 03:00 мин.
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2...
Чете се за: 02:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Иран избира нов лидер - има консенсус кой да наследи Али Хаменей, изчистват се формалностите

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Запази
иран избира нов лидер консенсус наследи али хаменейизчистват формалностите
Снимка: БТА
Слушай новината

Съветът на експерите в Иран е постигнал мнозинство по избора на нов върховен лидер. Ройтерс цитира член на органа, който трябва да избере наследника на убития аятолах Али Хаменей, че това е вторият син на Хаменей - Моджтаба. Засега името не се съобщава официално. Остава да бъдат решени някои процесуални пречки като това дали окончателното решение да бъде оповестено без органът да се събере лично.

Събирането на Съвета към този момент е невъзможно. Израел вече удари две от сградите на органа в Техеран и Кум. Според члена на Съвета цитиран от Ройтерс, новият върховен лидер на Ислямската република е бил избран в съответствие със съвета на Хаменей той да бъде, цитирам, "мразен от врага". Междувременно размяната на удари продължава.

Иран избира нов лидер до часове?

Правителствена сграда в Кувейт е в пламъци след ирански удар с дронове и ракети. Загинали са двама полицаи. Трима души са били ранени и при иранска атака в град Мухарак, в Бахрейн. Обединените арабски емирства също съобщиха, че са под обстрел и обявиха състояние на война. Продължават и израелските атаки. През нощта беше поразена петролна рафинерия и 4 склада за гориво в Техеран и околностите. Израел съобщи, че е извършил атака срещу командири на силите на иранската революционна гвардия "Ал Кудс" в хотел в центъра на Ливан. Загиналите са четирима, 10 души са били ранени.


На фона на нестихващата размяна на удари, 88-те члена на Съвета на експертите в Иран с право се страхуват да се съберат лично, за да официализират избора на нов лидер. Израел повтори тази сутрин заплахата си, че ще се опита да ликвидира всеки новоизбран наследник на аятолах Али Хаменей. В пост в Екс на фарси, израелските военни заплашиха с удари и Съвета натоварен с избора.

В първо подобно изявление, американският президент Доналд Тръмп също коментира, че въпросът за преговори с Ислямската република може да стане безпредметен, ако бъдат ликвидирани всички потенциални лидери.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Вече многократно сме елиминирали тяхното ръководство. Така че въпросът е дали ще се предадат или по-скоро дали ще има кой да се предаде. Но от военна гледна точка са свършени."

Междувременно недоволството срещу действията на САЩ и Израел в Иран се разраства. Хиляди хора се събраха на протести във Вашингтон и Ню Йорк.

Нсеар Садуин: "Днес трябва да кажем на тези хора, че не приемаме това, което Израел прави в Иран, че убиха аятолаха. Те нападат хора. Убиват деца. Затова сме тук, за да им кажем: "Лош, лош Израел, лоша, лоша Америка."

Кахра Аманпур: "Не искаме никаква диктатура да завземе Иран, предвид това, което се случва в момента в страната. Искаме иранският народ да има възможност да реши сам своето бъдеще, а не да бъде подчинен на настоящия режим или на предишния шах."

Няколко проучвания през последната седмица сочат, че около 60 процента от американците са против военните действия на Съединените щати в Иран.

#избор на ирански лидер #кризата в Близкия изток #Иран

Последвайте ни

ТОП 24

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Гледайте последния ден от световното първенство за младежи до 21 г. по БНТ 3
2
Гледайте последния ден от световното първенство за младежи до 21 г....
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
3
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток
4
Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток
Тръмп обяви, че в рамките на деня Иран ще бъде ударен много тежко
5
Тръмп обяви, че в рамките на деня Иран ще бъде ударен много тежко
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
6
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
3
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Близък изток

Китай призова за край на конфликта в Близкия изток
Китай призова за край на конфликта в Близкия изток
Иран избира нов лидер до часове? Иран избира нов лидер до часове?
21787
Чете се за: 01:20 мин.
Конфликтът в Близкия изток: Израел удари хотел в Бейрут, четирима души са загинали Конфликтът в Близкия изток: Израел удари хотел в Бейрут, четирима души са загинали
Чете се за: 00:52 мин.
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
23107
Чете се за: 03:00 мин.
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
56105
Чете се за: 00:47 мин.
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега? Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
35151
Чете се за: 14:12 мин.

Водещи новини

Иран избира нов лидер - има консенсус кой да наследи Али Хаменей, изчистват се формалностите
Иран избира нов лидер - има консенсус кой да наследи Али Хаменей,...
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ ще подкрепят удължителния бюджет в пленарна зала ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ ще подкрепят удължителния бюджет в пленарна зала
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2 (ВИДЕО) Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2 (ВИДЕО)
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Китай призова за край на конфликта в Близкия изток
Чете се за: 01:17 мин.
Азия
Хасан Адемов: Пенсиите са гарантирани дори при липса на редовен бюджет
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Взрив в посолството на САЩ в Осло
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ