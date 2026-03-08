Костадин Костадинов: След изявлението на иранския посланик напрежението за рисковете за страната се успокои

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
У нас
След изявлението на иранския посланик, че България не представлява цел за тях, напрежението за рисковете за страната се успокои. Това коментира лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в „Денят започва с Георги Любенов“. Костадинов поясни, че присъствието на американски самолети-цистерни на летище София е предизвикало обществено напрежение.

Костадинов коментира призива на партията му за разговор с иранското посолство, след като дипломатическата мисия заяви, че България не е мишена. Той обясни, че позицията на „Възраждане“ е по-рано.

„Към момента, в който го казахме имаше недвусмислено изявление от иранския щаб, че всяка една база, която се използва за атака срещу Иран ще бъде легитимна цел, както в момента виждаме, че се случва с американските бази в Близкия изток, които виждаме, че са 100% унищожени. След като иранският посланик казва, че за тях България не представлява цел, следователно не би следвало да има проблеми.“

Според него напрежението у нас е възникнало заради американските самолети-цистерни на летище София. Костадинов заяви още, че ситуацията е довела до тревога сред хората.

„Създаде се много сериозно напрежение в обществото, надявам се сега с изказването на иранския посланик да има успокоение.“

По думите му дори преместването на самолетите на военно летище не решава проблема.

„Защо да са въобще в България. Това, че са съюзници не значи, че на всяка цена трябва да дава територията си. НАТО е отбранителен, а не нападателен съюз.“

Костадинов определи като безпрецедентно използването на гражданско летище за военни цели.

Лидерът на „Възраждане“ коментира и идеята България да попадне под ядрения чадър на Франция, като посочи, че Консултативният съвет за национална сигурност няма правомощия да взема подобни решения.

„В НАТО има три ядрени държави – САЩ, Франция и Великобритания. САЩ са с най-много сили. Доколкото знам французите нямат потенциална да покрият цялата територия на Европа и това желание на Макрон показва един много жалък наполеоновски комплекс. Франция отдавна не е велика сила и се е превърнала в притурка на взимане на решения извън нейната територия. Самият Макрон не се ползва с одобрение от своята собствена страна.“

По отношение на конфликта в Близкия изток Костадинов заяви, че действията на Съединените щати са грешка.

„Това което се случва в Близкия изток е една огромна капитална грешка на Тръмп, аз симпатизирам много на вътрешната му политика , защото се опитва да засили консервативните устои в обществото, което е може би глътка здрав разум, след десетилетия неолиберални експерименти срещу основите на човека. Но това което се случи е огромна негова грешка, която ще му коства много сериозни вътрешнополитически.“

Той допълни, че според него не е реалистично да се очаква бързо падане на властта в Иран.

Вижте във видеото целия разговор с Костадин Костадинов.

# "Възраждане" #Костадин Костадинов

