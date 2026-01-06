България е на финал в европейската квалификация по волейбол за мъже под 18 г.

България се класира за финал на квалификацията за европейско първенство за мъже под 18 години в Подгорица. Нашите надиграха домакина Черно гора с 3:0 (25:23, 25:22, 25:20) и в мача за първо място ще се борят срещу победителя от втория полуфинал Турция – Сърбия. Само първият се класира директно за турнира в Италия, а другите ще играят втори квалификационен турнир.

Още от рано в първия гейм показахме мощта си и поведохме с 5:1.В нито един момент не позволихме на домакините да ни приближат. Резултатът набъбна на 12:5, което показваше накъде ще се развие двубоят. Черногорците успяха да се върнат в играта и намалиха резултата до 12:15. Най-близо домакините стигнаха до 20:21, но нашите издържаха на напрежението.

Вторият гейм също беше оспорван, но с наше надмощие. Отборът, воден от Мирослав Живков, показваше, че е по-класният на терена. През цялото време водихме в резултата, а черногорците се опитваха да ни догонят.

В последния гейм за първи път Черна гора се опита да поведе в резултата, но това беше само в началото. Българите бързо обърнаха и се класираха за финала. След началото на частта нашите бяха пълни господари и спечелиха с 25:20 след грешка от начален удар на съперника.