БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Исторически триумф за Георги Джоргов в масовия старт на...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност...
Чете се за: 04:37 мин.
Още 326 българи се очаква да се приберат от Дубай в...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

20 състезателки в разширения състав на България U18 за европейската квалификация

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Турнирът ще се проведе в периода 27-29 март в зала „Христо Ботев“ в София, а съперници на българките ще бъдат Румъния, Гърция и Швеция.

България U18 национален отбор по волейбол
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Селекционерът на националния отбор на България за жени под 18 години Атанас Петров определи разширения състав на тима за предстоящата втора квалификация за Европейското първенство. Турнирът ще се проведе в периода 27-29 март в зала „Христо Ботев“ в София, а съперници на българките ще бъдат Румъния, Гърция и Швеция.

Разширен състав на България (жени U18):

Разпределители: Вяра Иванова (Марица 2022); Елица Кунева (ЦСКА); Ивайла Рикова (Левски София); Елена Димитрова (Славия)

Либеро: Никол Стефанова (Левски София); Емилия Колева (Левски София)

Централни блокировачи: Дарина Нанева (Йединство, Сърбия); Цветомира Велчева (Марица 2022); Адриана Алексиева (Левски София); Антония Станиславова (ЦСКА); Елица Георгиева (ЦПВК);

Крайни нападатели: Калина Венева (ЦПВК); Една Тодорова (Волда, Норвегия); Ивана Петрова (ЦСКА); Катерина Попова (Марица 2022); Сияна Гендузова (Марица 2022); Петя Русинова (Марица 2022); Зорница Стефанова (Левски София); Красимира Гарова (Левски София); Дарина Иванова (Марица 2022); Вивиан Филева (Славия)

Подготовката на националния отбор ще започне на 9 март 2026 година в София, като заниманията ще се провеждат в зала „Христо Ботев“. Като част от подготовката си българките ще изиграят и три приятелски срещи срещу Франция на 19, 20 и 21 март, също в столичната зала.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#България U18 волейбол жени # Атанас Петров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Световно първенство по биатлон до 21 г. (церемония по награждаване)
1
НА ЖИВО: Световно първенство по биатлон до 21 г. (церемония по...
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона
2
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват...
Изоставените в болнична стая близначета намериха приемно семейство
3
Изоставените в болнична стая близначета намериха приемно семейство
Служебната власт свика втори Съвет по сигурността по темата "Иран"
4
Служебната власт свика втори Съвет по сигурността по темата...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
5
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
Бойко Борисов призова президента да свика КСНС
6
Бойко Борисов призова президента да свика КСНС

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Национални отбори

Очаквайте: Петко Петков в предаването "Зала на славата"
Очаквайте: Петко Петков в предаването "Зала на славата"
Любомир Ганев: Евроволей в България е уникален шанс за радост Любомир Ганев: Евроволей в България е уникален шанс за радост
Чете се за: 02:37 мин.
Джанлоренцо Бленджини: Нашата основна цел остава непроменена, класиране за олимпийски игри Джанлоренцо Бленджини: Нашата основна цел остава непроменена, класиране за олимпийски игри
Чете се за: 06:47 мин.
Георги Иванов, Джанлоренцо Бленджини и Лора Христова в "Арена спорт" Георги Иванов, Джанлоренцо Бленджини и Лора Христова в "Арена спорт"
Чете се за: 01:40 мин.
Волейболната федерация ще избира селекционери на три национални отбора при подрастващите Волейболната федерация ще избира селекционери на три национални отбора при подрастващите
Чете се за: 01:02 мин.
Джанлоренцо Бленджини: Ще бъда удовлетворен, ако се представим добре пред българска публика Джанлоренцо Бленджини: Ще бъда удовлетворен, ако се представим добре пред българска публика
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Ново посегателство срещу българския културен клуб „Иван Михайлов“ в Битоля
Ново посегателство срещу българския културен клуб „Иван...
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Премиерът Андрей Гюров в НС: България не участва в действията на Израел и САЩ срещу Иран Премиерът Андрей Гюров в НС: България не участва в действията на Израел и САЩ срещу Иран
Чете се за: 05:55 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност служебния регионален министър Ангелина Бонева Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност служебния регионален министър Ангелина Бонева
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Намерените на Околчица трима души вече могат да бъдат погребани Случаят "Петрохан": Намерените на Околчица трима души вече могат да бъдат погребани
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Гърция ще окаже подкрепа на противовъздушната отбрана на България с...
Чете се за: 01:20 мин.
Политика
Министрите на отбраната на България и Турция са обсъдили ситуацията...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
След сигнал от българския европрокурор: Министърът на правосъдието...
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Емил Дечев към полицейските шефове: Искам да действате...
Чете се за: 02:45 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ