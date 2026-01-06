БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Волейболистът Николай Къртев подписа с Монпелие

Спорт
До момента Къртев играеше в гръцкия ПАОК Солун.

волейболистът николай къртев подписа монпелие
Слушай новината

Волейболистът Николай Къртев ще продължи кариерата си във Франция.

30-годишният централен блокировач премина във френския Монпелие. Тимът в момента е на второ място в класирането на френската Мармара СпайкЛийг, като има 12 победи и 2 загуби от 14 мача и изостава само на точка зад шампиона и лидер Тур и има 3 пункта преднина пред Туркоа на Венислав Антов.

До момента Къртев играеше в гръцкия ПАОК Солун. През сезон 2022-2023 той носеше екипа на Тулуза.

#ВК Монпелие #Николай Къртев

