Волейболистът Николай Къртев подписа с Монпелие

Волейболистът Николай Къртев ще продължи кариерата си във Франция.

30-годишният централен блокировач премина във френския Монпелие. Тимът в момента е на второ място в класирането на френската Мармара СпайкЛийг, като има 12 победи и 2 загуби от 14 мача и изостава само на точка зад шампиона и лидер Тур и има 3 пункта преднина пред Туркоа на Венислав Антов.

До момента Къртев играеше в гръцкия ПАОК Солун. През сезон 2022-2023 той носеше екипа на Тулуза.