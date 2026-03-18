Четвъртфиналните плейофи в мъжкото волейболно първенство стартират в събота

Ясни са часовете на двубоите от четвъртфиналните плейофи в мъжкото волейболно първенство.

Мачовете започват на 21 март (събота) за първите две двойки (1-8 и 4-5), а на 22 март (неделя) за останалите две (2-7 и 3-6).

Волейболистите на Левски София, които спечелиха редовния сезон, срещат осмия в таблицата Монтана на 21 март (събота) в 18:30 ч.

Вторият Локомотив Авиа (Пловдив) се изправя срещу седмия Пирин (Разлог) на 22 март (неделя) в 18:30 ч.

Третият Нефтохимик 2010 (Бургас) излиза срещу градския съперник Дея спорт (Бургас) в обновената зала "Младост" в Бургас. Сблъсъкът е на 22 март в 19:00 ч.

Четвъртият ЦСКА среща завършилия на пета позиция Берое 2016 (Стара Загора) в събота (21 март) от 19:00 ч.

Вторите двубои са на 24 и 25 март (вторник и сряда) и започват в 19:00 ч. Мачовете от другите две двойки са с начален час 18:00 ч.

Играе се до две победи от три срещи.