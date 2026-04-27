Жана Тодорова: Добър завършек на целия сезон за нас

Капитанът на Марица Жана Тодорова коментира спечелената 12-та поредна шампионска титли по волейбол.

„Много сме щастливи, че успяхме по категоричен начин да затворим серията (срещу Левски). Казах и на момичетата да го направим освободено, с положителна емоция. Положихме добър завършек на целия сезон, може да съжаляваме за някои загуби в Шампионската лига, но това е добър урок за нас. Продължаваме напред“, каза Тодорова.

„Нашия отбор е съставен от млади състезателки, с много талант и бъдеще. Те ще се развиват и ще допринасят за нашия отбор и за националния отбор“, добави Тодорова.

