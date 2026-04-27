Съвместен вот на недоверие срещу кабинета "Боложан"

Румънската Социалдемократическа партия, която миналата седмица оттегли министрите си от правителството на Илие Боложан, заедно с крайнодесния опозиционен Алианс за обединение на румънците, обявиха, че ще внесат съвместно вот на недоверие срещу кабинета.

Основната причина е, че премиерът Боложан е засегнал интересите на клиентелистките мрежи на румънското статукво. Вотът на недоверие не е предпочитаното решение от нито една от двете партии, тъй като, от една страна, разкрива сътрудничество между претендиращите, че са проевропейски настроени социалдемократи, и крайнодесния Алианс за обединение на румънците (АУР), чийто заявен модел е Виктор Орбан, а от друга – подкопава претенцията за антисистемност на АУР.

Инициативата идва на фона на заявките на Боложан за дълбока реформа в енергетиката и в структурата на държавните компании – смятани за едни от основните източници на влияние на румънската олигархия.

Мариан Някшу, вицепрезидент на Социалдемократическата партия: „Социалдемократическата партия винаги е изразявала подкрепа за продължаване на тази коалиция, но без Боложан. Ако се стигне до такъв сценарий след вота на недоверие, това ще бъде нашият основен приоритет. В политиката сме виждали много неща.“

Социалдемократите настояват в Националнолибералната партия да надделее олигархичното крило, с което двете формации са управлявали съвместно между 2021 и 2024 г., период, в който Румъния достигна рекорден бюджетен дефицит.

За АУР също е важно да подчертаят, че не възнамеряват да влизат в коалиция със социалдемократите, за да запазят преднината си в социологическите проучвания и шансовете за мнозинство на изборите през 2028 г.

Петришор Пею, Алианс за обединение на румънците: „Няма споразумение със Социалдемократическата партия. Всяко парламентарно сътрудничество е възможно. Нашата политическа цел са предсрочни избори. Ако това не се случи, оставаме в опозиция.“

До предсрочни избори обаче едва ли ще се стигне – както заради конституционните трудности, така и поради липсата на интерес у социалдемократите, предвид слабите им резултати в социологическите проучвания.

Разрешаването на кризата до голяма степен зависи от президента Никушор Дан. Ако правителството падне, той ще трябва да номинира нов премиер. Ако това не е отново Боложан или друг реформатор, това би се тълкувало като отстъпка пред социалдемократите и запазване на статуквото.

Президентът вече е заявил, че няма да допусне участие на АУР в управлението под каквато и да е форма. Очаква се Никушор Дан да направи специално изявление по-късно тази вечер.