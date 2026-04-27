Съвместен вот на недоверие срещу кабинета "Боложан"

Стилиян Деянов от Стилиян Деянов
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Румънската Социалдемократическа партия, която миналата седмица оттегли министрите си от правителството на Илие Боложан, заедно с крайнодесния опозиционен Алианс за обединение на румънците, обявиха, че ще внесат съвместно вот на недоверие срещу кабинета.

Основната причина е, че премиерът Боложан е засегнал интересите на клиентелистките мрежи на румънското статукво. Вотът на недоверие не е предпочитаното решение от нито една от двете партии, тъй като, от една страна, разкрива сътрудничество между претендиращите, че са проевропейски настроени социалдемократи, и крайнодесния Алианс за обединение на румънците (АУР), чийто заявен модел е Виктор Орбан, а от друга – подкопава претенцията за антисистемност на АУР.

Инициативата идва на фона на заявките на Боложан за дълбока реформа в енергетиката и в структурата на държавните компании – смятани за едни от основните източници на влияние на румънската олигархия.

Мариан Някшу, вицепрезидент на Социалдемократическата партия: „Социалдемократическата партия винаги е изразявала подкрепа за продължаване на тази коалиция, но без Боложан. Ако се стигне до такъв сценарий след вота на недоверие, това ще бъде нашият основен приоритет. В политиката сме виждали много неща.“

Социалдемократите настояват в Националнолибералната партия да надделее олигархичното крило, с което двете формации са управлявали съвместно между 2021 и 2024 г., период, в който Румъния достигна рекорден бюджетен дефицит.

За АУР също е важно да подчертаят, че не възнамеряват да влизат в коалиция със социалдемократите, за да запазят преднината си в социологическите проучвания и шансовете за мнозинство на изборите през 2028 г.

Петришор Пею, Алианс за обединение на румънците: „Няма споразумение със Социалдемократическата партия. Всяко парламентарно сътрудничество е възможно. Нашата политическа цел са предсрочни избори. Ако това не се случи, оставаме в опозиция.“

До предсрочни избори обаче едва ли ще се стигне – както заради конституционните трудности, така и поради липсата на интерес у социалдемократите, предвид слабите им резултати в социологическите проучвания.

Разрешаването на кризата до голяма степен зависи от президента Никушор Дан. Ако правителството падне, той ще трябва да номинира нов премиер. Ако това не е отново Боложан или друг реформатор, това би се тълкувало като отстъпка пред социалдемократите и запазване на статуквото.

Президентът вече е заявил, че няма да допусне участие на АУР в управлението под каквато и да е форма. Очаква се Никушор Дан да направи специално изявление по-късно тази вечер.

ТОП 24

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест медала (ОБЗОР)
2
България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест...
Световноизвестният български баритон Владимир Стоянов с първи масторски клас в Национална музикална академия
3
Световноизвестният български баритон Владимир Стоянов с първи...
Отиде си фотографът и публицист Михаил Заимов
4
Отиде си фотографът и публицист Михаил Заимов
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
5
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Нови цени за издаване на лични карти и паспорти
6
Нови цени за издаване на лични карти и паспорти

Най-четени

Как се разпределят мандатите в новия парламент?
1
Как се разпределят мандатите в новия парламент?
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
2
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
3
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при...
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона 2026“
4
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона...
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
5
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на партиите, затова даде подкрепа на Радев
6
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на...

Още от: Европа

България или Великобритания: Къде са по-високи цените?
България или Великобритания: Къде са по-високи цените?
Политиците очи в очи със своите избиратели: Многовековна традиция за пряка демокрация в швейцарски кантон Политиците очи в очи със своите избиратели: Многовековна традиция за пряка демокрация в швейцарски кантон
Чете се за: 02:27 мин.
САЩ в очакване на Чарлз III САЩ в очакване на Чарлз III
Чете се за: 03:22 мин.
Конкурсът „Евровизия“ завладява цяла Виена Конкурсът „Евровизия“ завладява цяла Виена
Чете се за: 02:57 мин.
Руски удари срещу Украйна - Одеса и Суми под обстрел Руски удари срещу Украйна - Одеса и Суми под обстрел
Чете се за: 00:47 мин.
Необичайно състезание - участници имитираха крясъка на чайки Необичайно състезание - участници имитираха крясъка на чайки
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Как ще бъдат разпределени местата в 52-рото Народно събрание?
Как ще бъдат разпределени местата в 52-рото Народно събрание?
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Президентът Йотова за новия парламент: Очакваме много смели и бързи решения Президентът Йотова за новия парламент: Очакваме много смели и бързи решения
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
ЕК: България поиска отлагане на срокове по ПВУ ЕК: България поиска отлагане на срокове по ПВУ
Чете се за: 01:55 мин.
По света
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Разбиха престъпна група за пране на пари: Иззети са 600 000 евро,...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
След успешна трансплантация и дълго лечение: Изписаха бебето с 1...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
"Самотен вълк", критик на Тръмп: Кой е стрелецът от...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Сергей Станишев за съдбата на БСП: Не можем да се сърдим на Радев...
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
