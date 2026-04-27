Денислав Димитров: Искаше ми се да вземем гейм-два

Старши треньорът на Левски Денислав Димитров коментира третата загуба на „сините“ от Марица във финала на НВЛ за жени. Ето какво каза специалистът пред камерата на БНТ.

„Първо искам да поздравя Марица за спечелената титла, днес, а и не само днес, ни превъзхождаха, имаше напрежение в нашия отбор, поздравявам ги за титлата. Искаше ми се да се опитаме да вземем гейм - два, мач, но явно силите не ни стигат“, каза Димитров.

Запитан дали ще остане начело на „сините“, специалистът беше лаконичен: „Има ръководство, тези въпроси към тях“.

