Лора Славчева: Щастлива съм, че завършихме сезона подобаващо

Волейболистката на Марица Пловдив Лора Славчева сподели радостта си, след като отборът спечели рекордна 12-а поредна шампионска титла.
Пловдивчанки спечелиха финалната серия с Левски с 3:0 победи.
"Щастлива съм, че завършихме сезона подобаващо. Искам да поздравя всички за цялата подкрепа и свършената работа", сподели тя след срещата в интервю за БНТ.
Според нея най-добрия мач за отбора дойде именно във финала на серията.
"Категорично това бе най-добрия ни мач. Надграждахме с всеки следващ мач. Първият беше най-зле. Доволна сме, че приключихме категорично", допълни Славчева.
