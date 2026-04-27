Българска баничка в Лондон за 3.80 паунда: Къде са по-високи цените?

Сравнение между българските цени и тези във Великобритания, които също се увеличават заради кризата в Близкия изток. У нас минималното заплащане е близо четири пъти по-ниско от това на Острова. За сметка на това килограм краставици там струва средно 2.90 евро, а според държавния портал „Колко струва“, който обобщава цените от всички магазини в страната, краставиците в рамките на днешния ден са между 1.25 и 3 евро.

И още – в Лондон дизелът е с около 40 цента по-скъп, отколкото в София. Между 3.50 и 4.50 евро струва българска баничка в британската столица.

В една от малкото български закусвални в Лондон се е наложило от април да вдигнат цената на тестените изделия с около 20 пенса (23 евроцента) заради кризата в Близкия изток и поскъпването на суровините. Един паунд се равнява на 1.15 евро.

Анета Спасова, продавач в българска закусвалня в Лондон: „Една баничка е между 3.10 и 3.80 паунда, в зависимост от това дали е със сирене, шунка, спанак или лук. Продуктите поскъпнаха и в магазините – сиренето, яйцата… Съответно поскъпнаха и баничките.“

В крайната цена на баничките, чиито основни клиенти са българи, румънци и албанци, се калкулират и по-високите разходи за газ, ток и вода.

Българите там казват, че седмичният им пазар също е поскъпнал почти двойно.

Анета Спасова: „Преди за 100–150 паунда пазарувах за цялата седмица. Сега ми излиза около 200 паунда, при положение че имам и две деца.“

Йоанна Манджукова, българка в Лондон: „Миналата година седмичният ни пазар беше 80–100 паунда, а в момента за същото даваме 200–220.“

Средно килограм краставици в Лондон може да се намери за около 2.50 паунда (2.89 евро), а марулите са по-скъпи, отколкото у нас – почти 3 евро. Доматите варират от 2.30 до 7 евро.

За цените в България са използвани данни от държавния портал „Колко струва“. Попитахме и наши сънародници как им се струва цена от 6 евро за килограм домати, каквато беше отчетена в Благоевградско преди три седмици.

Анета Спасова: „6 евро за домати? Уау! Тук са около 1.50–2 паунда.“

Йоанна Манджукова: „Всички плодове и зеленчуци тук са много по-евтини, отколкото в България.“

