Гледайте НА ЖИВО турнира Beach Pro Tour Futures ТУК

От 4 до 7 юни световният елит в плажния волейбол пристига в България.

Beach Pro Tour Futures, част от световната верига на Volleyball World, превзема Свети Влас със 170 състезатели от 28 държави.

Надеждите на България се крепят на Димитър Калчев и Димитър Механджийски.

Най-високо ранкираната българска двойка в плажния волейбол продължава впечатляващото си представяне на международния турнир. След две победи в съботния ден на кортовете на Venid Beach националите си осигуриха място сред най-добрите четири отбора в надпреварата и запазиха шансовете си за участие във финала.

Димитър Калчев и Димитър Механджийски ще играят срещу сръбския тандем Марко Макарич и Джордже Класнич.

Гледайте на живо ТУК полуфиналите на турнира, а битките за разпределението на медалите може да проследите по БНТ 3 от 13:00 часа!