15 000 евро обезщетение: Съпругата на Васил Божков осъди прокуратурата заради 8-месечния си арест

000 евро обезщетение съпругата васил божков осъди прокуратурата заради месечния арест
Съпругата на Васил Божков - Елена Динева, осъди прокуратурата заради 8-месечния си арест. Софийски градски съд е постановил прокуратурата да плати на Динева обезщетение за неимущствени вреди в размер на 15 338,76 евро (с равностойност 30 000 лв).

Елена Динева е завела иск в размер на 200 000 лева по Закона за отговорността на държавата за претърпени неимущствени вреди вследствие на прекомерното ѝ задържане в ареста за срок от осем месеца. Софийският градски съд приема, че задържането на Динева, продължило неразумно дълго, не отговаря на изискването на Конвенцията за правата на човека и основните свободи за разумност на срока. В 8-месечния период на „задържане под стража“ прокуратурата не е представила конкретни доказателства за опасност г-жа Динева да извърши престъпление или да се укрие. Освен това на Динева е била определена и непосилен размер на паричната гаранция, заради което тя е останала в ареста, което също е нарушение на Конвенцията, тъй като в такава ситуация не са налице „релевантни и достатъчни" основания за продължаващото лишаване от свобода.

По делото е приета съдебно-психологическа експертиза от заключението на която се установява, че Елена Динева е преживяла остър емоционален стрес и интензивни негативни емоции на срам, омерзение, усещане за натиск и несправедливост. Понесла е неудобствата и унижения от престоя в условията на арест. Изтърпяла е напрежението от извършените в дома й многократни изземвания на предмети на изкуството, запечатването на жилището ѝ. В отговор на травматичните събития г-жа Динева е развила тревожно-депресивно състояние, продължаващо и към настоящия момент. Вещото лице посочва, че при Елена Динева е налице силно негативно емоционално състояние, изразяващо се в потиснатост, безпокойство, напрежение, тревожност, депресиветет, разколебаване на вътрешната увереност, множество телесни оплаквания, нарушения в съня, усещане за житейска катастрофа. Измерено е висок индекс на тревожност (7 от 12 възможни степени). Описаните събития са повлияли силно негативно личния живот на Динева, като въздействието им продължава и към настоящия момент. На практика социалния й живот е преустановен, на случилото се реагира с отдръпване от социални контакти, затваряне в собствения си емоционален свят, съсредоточаване върху проблемите, недоверие към околните, чувство на срам и вина „без вина“. Чувства се репутационно срината в международните си контакти и очаква справедливостта в крайна сметка да възтържествува с решение по наказателното дело, което не е приключило и да постигне реабилитация.

Съдът оценява претърпените неимущствени вреди на Елена Динева на 30 000 лева, като изчислява обезщетението в евро и го определя в размер на 15 338,76 евро.

Целия текст на решението на съда вижте ТУК.

#съпруга #Елена Динева #Васил Божков #прокуратура

