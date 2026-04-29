ЕК разследва Фейсбук и Инстаграм заради достъпа до платформите на деца под 13

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Данни показват, че в ЕС приблизително 10-12% от децата под 13 години имат достъп до Инстаграм и Фейсбук

Инстаграм и Фейсбук на технологичния гигант Мета нарушават европейския Законодателен акт за цифровите услуги, защото допускат до техните платформи непълнолетни и малолетни лица под 13 години и по този начин ги излагат на рискове. Това се казва в предварително становище на Европейската комисия, разследването продължава.

Според Брюксел, въпреки че компанията сама е въвела минимална възраст от 13 години, прилагането на това ограничение не е ефективно. Мерките не възпрепятстват в достатъчна степен достъпа на непълнолетни лица и малолетни лица, нито ги идентифицират и отстраняват своевременно, ако вече са получили достъп.

Когато създават профил, малолетните и непълнолетните лица под 13 години могат да въведат фалшива дата на раждане, което ги прави поне на 13 години, без да има ефективен контрол за проверка на верността на декларираната от тях дата на раждане.

Според данни на ЕК в Европейския съюз приблизително 10-12% от децата под 13 години имат достъп до Инстаграм и Фейсбук. Комисията смята, че Мета пренебрегва научни доказателства, които показват, че по-малките деца са по-уязвими към потенциални вреди, причинени от услугите на социалните мрежи.

На този етап Комисията счита, че Инстаграм и Фейсбук трябва да променят методологията си за оценка на риска. Освен това те трябва да засилят мерките си за предотвратяване, откриване и премахване на непълнолетни лица на възраст под 13 години от своите услуги. Мета трябва ефективно да противодейства и да смекчава рисковете, които малолетните и непълнолетните лица на възраст под 13 години биха могли да изпитат на платформите, което трябва да гарантира високо равнище на неприкосновеност на личния живот, безопасност и сигурност за малолетните и непълнолетните лица.

Ако предварителното становище на ЕК, бъде потвърдено, Мета рискува глоба до 6 % от общия си годишен световен оборот. Комисията може също така да налага периодични имуществени санкции, за да принуди компанията да спазва европейските правила.

