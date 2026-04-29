Марица се разделя с треньора Ахметджан Ершимшек след триумфална ера

Женският волейболен шампион на България Марица ще се раздели със своя старши треньор Ахметджан Ершимшек след края на сезона, съобщиха официално от клуба. След успешен съвместен период двете страни ще поемат в различни посоки.

Турският специалист води "жълто-сините“ през последните два сезона, в които изведе отбора до две поредни титли в Националната волейболна лига и два триумфа в турнира за Купата на България, затвърждавайки доминацията на пловдивчанки на вътрешната сцена.

Освен успехите в България, Ершимшек оставя трайна следа и в европейските клубни турнири. Под негово ръководство Марица за първи път в историята си успя да излезе от групите на Шампионската лига, след като завърши на трето място и продължи участието си в турнира за Купата на ЦЕВ, където достигна до четвъртфиналите.

От ръководството на клуба изразиха благодарност към наставника за неговата работа и принос към развитието на отбора, като му пожелаха бъдещи успехи в професионалния път.