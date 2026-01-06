БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Александър Николов е „Спортист на София“ за 2025 година

от БНТ
Чете се за: 05:05 мин.
Спорт
Най-добрият реализатор от световното първенство по волейбол заслужи званието с голяма преднина и с подгласници Алберт Попов и Тервел Замфиров.

Александър Николов
Снимка: БФ Волейбол
Ярката звезда на националния отбор по волейбол Александър Николов е „Спортист на София“ за 2025 година. Най-добрият реализатор от световното първенство във Филипините събра 36 точки, като изпревари с 15 наредилият се на второ място в допитването скиор Алберт Попов, трети с общо 16 точки стана новият български ас в сноуборда Тервел Замфиров.

Николов заслужи признанието с реализаторските си качества на първенството на планетата по волейбол за мъже, където България завоюва сребърни медали и предизвика вълна от неописуема радост и щастие сред нацията.

Скиорът алпиец Алберт Попов спечели през януари своята първа победа в слалома за Световната купа в Мадона ди Кампильо, наред с това има няколко класирания сред първите 10 в стартовете за ценния трофей и завърши 12-и в крайното класиране за Кристалния глобус в дисциплината.

Със световното злато при мъжете от Енгандин сноубордистът Тервел Замфиров стана първият българин с титла на планетата в снежните олимпийски спортове, а освен това грабна три златни медала от световното за младежи в Закопане, той е световен студентски шампион от Бардонекия, с четвърто и 16-о място за Световната купа в Банско, 4-ти за СК в Криница и 25-и в крайното генерално класиране за ценния трофей.

В анкетата следват Стилияна Николова (художествена гимнастика) - с три титли и един сребърен медал на уреди от европейското първенство в Талин, световна вицешампионка в многобоя от Рио, което е първи медал за България в подобна надпревара от 24 години насам; Никола Цолов (автомобилизъм) - втори в крайното класиране на престижната верига от надпревари във Формула 3, с няколко призови класирания в отделните кръгове, първият българин със стартове във Формула 2, където записа успешен дебют; Малена Замфирова (сноуборд) - едва 15-годишна се нареди 7-а на световното първенство за жени в Енгандин, със злато и два пъти сребро от шампионата на планетата за девойки в Закопане, сребро за Световната купа в Криница, бронз в Малин и 28-а в крайното генерално класиране за трофея, първата 15-годишна с олимпийска квота в сноуборда; Александър Василев (тенис) - финалист при младежите на US Open, полуфиналист при младежите на Уимбълдън, с титла от престижния юношески ITF турнир в Испания ITF J300 "Memorial Eduardo Ferrero"2025 г, с решаващ принос за победата на България над Финландия за Купа Дейвис и Йоана Илиева (фехтовка) - пета на сабя от световното първенство в Грузия, злато на турнира за Световната купа в Пловдив и с общо шест подиума от турнири за ценния трофей, шампионка на Сателитния турнир в София, стигнала до №3 в световната ранглиста.

Александър Николов бе посочен на първо място в повече от половината анкети, челни позиции заслужиха още само Алберт Попов и Тервел Замфиров. Третото издание на анкетата бе организирано отново сред десет авторитетни спортни журналисти. Всеки от тях посочи своята тройка, като за първо място се даваха 5 точки, за второ 3 и за трето 1 т.

Пълния списък на получилите гласове и точките в анкетата за „Спортист на годината на София за 2025“:

1. Александър Николов, волейбол – 36 точки
2. Алберт Попов, алпийски ски - 21
3. Тервел Замфиров, сноуборд – 16
4. Стилияна Николова, художествена гимнастика - 8
5. Никола Цолов, автомобилизъм – 5
6. Малена Замфирова, сноуборд - 2
7. Александър Василев, тенис и Йоана Илиева, фехтовка – с по 1 т.

Досегашни победители за Спортист № 1 на столицата:

2023 г. Алберт Попов (алпийски ски) -29 т.

2024 г. Боряна Калейн (худ. гимнастика) - 45 т.

2025 г. Александър Николов (волейбол) - 36 т.

Йоана Илиева е единствената с точки от трите досегашни издания на анкетата, а Алберт Попов, Тервел Замфиров и Александър Николов получават за втори път гласове, за да са сред най-добрите.

Церемонията по награждаването по традиция ще се състои в Музея на спорта, датата ще бъде съобразена със състезателната и тренировъчна програма на призьорите.

