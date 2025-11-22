Славина Колева: Направихме много грешки

Славина Колева обърна внимание на грешките на Левски, който спечели за пети пореден път в Националната волейболна лига за жени. Пред своя публика „сините“ отказаха ЦПВК след 3:1. Посрещачът отдаде заслуженото и на съперника, който затрудни максимално действащите вицешампионки.

„Смятам, че нравихме много грешки, имаше и някои тактически неща, които не изпълнихме. Затова може би се получи интересен мач с доста за публиката“, започна тя.

Една от най-добрите волейболистки на „сините“ коментира включването на Мария Златарова и Елена Коларова, които допринесоха за победата.

„Те влязоха и направиха страхотен мач. Внесоха страхотна енергия, така че го поздравявам. Ние знаем, че ЦПВК е отбор, който не се отказва. Този тим има един силен начален удар и млади момичета, които също играят добре. Очаквахме мачът да бъде по-тежък, но пак казвам, ако ние бяхме изпълнили малко по-добре някои задачи от треньорите, смятам, че можеше да ни е малко по-лесно“, каза още Колева.

Цялото интервю със Славина Колева можете да гледате във видеото!