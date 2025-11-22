Предколедни намаления - реални ли са отстъпките и как да се предпазим от измами?

В края на ноември и с наближаването на Коледните празници започва и активното пазаруване. Магазини и онлайн платформи заливат потребителите с обещания за големи отстъпки. Реални ли са промоциите и как да се предпазим от измами?

Атанаска е заделила 200 лева за коледни подаръци. Казва, че не следи намаленията, защото не вярва, че са реални.

Атанаска Пацикова: "Увеличението е в пъти повече. Всичко се вдига! Като започнеш от хранителните продукти и до всичко останало. Така че според мен няма коледни намаления, а има коледни увеличения."

Негативен опит има и Димитрина.

Димитринка Кьосева: "Купих яке преди месец и половина за 350 лв. В момента пише -70% за 400 лв. Благодаря!"

По закон по-високата стара цена трябва да е валидна поне 1 месец. Търговците не винаги изпълняват това условие, а използват и други трикове.

Габриела Руменова, създател на платформата "Ние, потребителите": "Да речем, намалението важи само за няколко стоки, а всъщност самата оферта и реклама е много гръмка. Казва: "намаления 70%", обаче човек влиза или в електронния, или във физическия магазин и разбира, че само една, две, три стоки имат отстъпка, а другите — почти незначителна." Мария, търговец: "При нас няма черни петъци, няма намаления, защото работим на много ниски цени, достъпни." Яница Иванова, търговец: "Имаме 15% на всички артикули в магазина — дрехи, чанти, аксесоари. Всеки се радва да получи някаква отстъпка."

Най-много капани има при онлайн пазаруването.

Габриела Руменова, създател на платформата "Ние, потребителите": "Сега най-различни брандове обявяват намаления и създават фалшиви сайтове. Понякога и двойници, които много наподобяват марката. Използват дори снимки на производителите и търговците, за да привлекат потребителите и те да платят предварително за нещо, което в някои от случаите изобщо не получават…"

Част от хората знаят как да се пазят от измами.

Теменуга: "Проверявам сайтът дали има телефон за контакт, дали е български. Защото има сайтове, които нямат никакви контакти за обратна връзка — това е 100% измама според мен."

Въпреки рисковете онлайн пазаруването става все по-предпочитано. При проблем обаче е важно да знаем, че трябва да подаваме жалбите си писмено.