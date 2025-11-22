Евелина Цветанова: Младостта не избра правилните моменти в критични ситуации

Евелина Цветанова отдаде втората загуба на ЦПВК в Националната волейболна лига за жени на младостта. Отборът допусна поражение при визитата си на Левски след 1:3. Пред БНТ наставникът не скри задоволството си от себераздаването на нейните състезателки.

„Отстъпихме, защото отново младостта не избра правилните моменти в критични ситуации за нас, както и в последното разиграване. Не беше правилният избор. Бяха затруднени всички състезателки, но трябваше да се търси друга опция. Имаше много такива моменти, които смятам, че нас ни затрудняват. Ние сами се затрудняваме в тези ситуации.“

„Време е да започнем да побеждаваме, защото както видяхте, зарядът на момичетата беше невероятен. Отдавна не ги виждах токова отдадено да играят за всяка една ситуация и това много ме радва. За съжаление, нямаме много такива мачове в нашето първенство. Мога да поздравя и отбора на Левски за победата, но съжалявам, че ние не стигнахме до нея“, завърши Цветанова.

