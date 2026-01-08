БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Христо Стоичков: Марица е голям отбор с уникален треньор

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
Български футбол
Легендарният футболист призна, че винаги е готов да помага на отбора на Марица.

Христо Стоичков: Марица е голям отбор с уникален треньор
Легендарният футболист Христо Стоичков отличи представянето на женския волейболен шампион на България Марица Пловдив.

Волейболистките на Ахметджан Ершимшек победиха шампиона на Франция Льовалоа Пари Сен Клу за първи успех в Шампионска лига.

"Тръгнал съм от Марица и са ми на сърцето. Голям отбор, който е много години шампион. Млад отбор с уникален треньор. Важен е колективът. Преди мача им казах, че въпреки че играят с шампиона на Франция, имат шанс. Аз също играх срещу Франция в онзи мач през 1993 г. Победата идва с характер. 3:1 е резултат, който дава спокойствие и вдъхва вяра на момичетата и треньорския щаб, че отборът расте и може да играе наравно с другите отбори. Щастлив съм от победата. Те си вярват, от толкова години са заедно. Отборът се гради с всеки изминал мач. Това, което показват е най-доброто", сподели той след срещата.

В края на интервюто пред камерата на БНТ застана и либерото Жана Тодорова.

"Благодаря на г-н Стоичков. Преди мача го питахме, как са спечелили срещу Франция. Той ни даде съвети. Ние успяхме да преодолеем шампиона на Франция, който е много добър отбор. Благодарим му и го очакваме пак", допълни тя.

Откъс от интервюто и репортаж от срещата ще откриете във видеото.

Свързани статии:

Марица Пловдив срази французойки пред погледа на Стоичков
Марица Пловдив срази французойки пред погледа на Стоичков
Волейболистките на Ахметджан Ершимшек отказаха Льовалоа Пари Сен...
Чете се за: 02:47 мин.
