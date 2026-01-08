Христо Стоичков: Марица е голям отбор с уникален треньор

Легендарният футболист Христо Стоичков отличи представянето на женския волейболен шампион на България Марица Пловдив.

Волейболистките на Ахметджан Ершимшек победиха шампиона на Франция Льовалоа Пари Сен Клу за първи успех в Шампионска лига.

"Тръгнал съм от Марица и са ми на сърцето. Голям отбор, който е много години шампион. Млад отбор с уникален треньор. Важен е колективът. Преди мача им казах, че въпреки че играят с шампиона на Франция, имат шанс. Аз също играх срещу Франция в онзи мач през 1993 г. Победата идва с характер. 3:1 е резултат, който дава спокойствие и вдъхва вяра на момичетата и треньорския щаб, че отборът расте и може да играе наравно с другите отбори. Щастлив съм от победата. Те си вярват, от толкова години са заедно. Отборът се гради с всеки изминал мач. Това, което показват е най-доброто", сподели той след срещата.