Нови израелски удари в Газа

Мартин Гицов
Всичко от автора
Чете се за: 01:00 мин.
По света
израелски удари газа
Снимка: БТА
Поне 21 жертви при днешни израелски удари в Газа, съобщава местната Гражданска защита. Израел съобщи, че действията му са в отговор на нападение от "въоръжен терорист" срещу негови войници в южната част на ивицата.

Ликвидирани са били петима високопоставени членове на Хамас, посочи службата на премиера Нетаняху, който обвини групировката в ново нарушение на примирието с изпращането на терорист на територията, контролирана от израелските сили.

Хамас от своя страна също обвини Израел в нарушаване на примирието и в стремеж да разшири територията в Газа под свой контрол. Прекратяването на огъня, договорено под американски натиск, влезе в сила на 10 октомври след 2 години война, предизвикана от безпрецедентно нападение на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 година.

