България се сбогува с великия Димитър Пенев

Поклонението ще се състои днес пред Националния стадион „Васил Левски"

Снимка: БТА/Архив
България се сбогува с великия Димитър Пенев. Поклонението ще се състои днес пред Националния стадион „Васил Левски" от 10.00 часа. Той си отиде на 80-годишна възраст на 3 януари.

Известен с прозвището „Стратега от Мировяне“, завинаги остави следа в историята на българския футбол. Под негово ръководство България завършва на четвърто място на Мондиал 94-та в Съединените щати. В знак на преклонение от ЦСКА обявиха, че бъдещата академия на „червените“ ще носи името на Димитър Пенев.

