Предстои президентът да връчи първия мандат за съставяне на правителство

Старт на новия политически сезон
Слушай новината

Старт на новия политически сезон. Предстои президентът Румен Радев да връчи първия мандат за съставяне на правителство. Държавният глава вече заяви, че ще връчи мандата през януари.

Според Kонституцията папката за съставяне на ново правителство първо трябва да получи най-голямата политическа сила в 51-ото Народно събрание, това е ГЕРБ-СДС. Те ще имат 7 дни, за да реализират мандата. При неуспех, следващи по ред са вторите - "Продължаваме промяната-Демократична България", които също ще имат точно седмица, за да предложат ново правителство.

В случай, че и те не изпълнят мандата, президентът го връчва на избрана от него парламентарна група. За третия мандат в Конституцията не е изрично записан срок за изпълнение. При нов неуспех, следва президентът да назначи служебен кабинет с премиер от определен кръг лица - така наречената "Домова книга". Също и да насрочи нови парламентарни избори.

#старт на нов политически сезон #мандат за съставяне на кабинет #президентът Румен Радев

