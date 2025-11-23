Адриана Бояджиева в предаването "Аз съм"

Адриана Бояджиева е новият герой в поредицата на БНТ за младите български таланти в спорта "Аз съм".

Каратистката си спомни за първата си среща със спорта.

"Нямах представа какво е карате. Дори не знаех, че е боен спорт. Мислех, че е вид танц. Започнах на 6 години. Тренирам в карате клуб Калоян. Първата ми среща беше в Плевен и загубих първата среща с 0:7, като ми разбиха устата. Първият ми по-голям успех беше на Балканското първенство през 2019 г. Станах трета и оттогава започнах да имам още по-голямо желание да се развивам професионално", сподели тя.

През 2024 г. Бояджиева спечели бронз на световното първенство за девойки, а през 2025 г. покори европейския връх при кадетите в категория до 54 кг.

"Беше уникално преживяване в уникална атмосфера. Бях много притеснена. Щом влязох в залата и видях атмосферата си казах, че ще стана първа и така и стана. На финала бях много притеснена. Нямах търпение и треперех от вълнение. Победих със 7:0 - това е най-добрият ми мач в цялата кариера. Когато победих, дори не можех да се зарадвам наистина, защото не осъзнавах какво е станало", разказа медалистката.

Като малка Бояджиева е много голяма фенка на олимпийската шампионка Ивет Горанова, а днес двете тренират заедно.

"Като бях малка й бях много голяма фенка. Винаги ходех да я прегръщам и да се снимам с ня. Сега тренираме заедно от време на време и ми дава съвети. Винаги играя с уважение към другите. Никога не съм арогантна. Извън спорта обичам да гледам филми и излизам с приятели. Те са голяма част от живота ми и много ги обичам", допълни младата надежда на българското карате.

Гледайте целия епизод във видеото.

Всички епизоди от поредицата може да намерите и в You Tube канала на БНТ!