БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Адриана Бояджиева в предаването "Аз съм"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цветелина Абрашева
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Запази

Каратистката попадна в спортната рубрика за млади таланти на БНТ.

адриана бояджиева предаването съм
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Адриана Бояджиева е новият герой в поредицата на БНТ за младите български таланти в спорта "Аз съм".

Каратистката си спомни за първата си среща със спорта.

"Нямах представа какво е карате. Дори не знаех, че е боен спорт. Мислех, че е вид танц. Започнах на 6 години. Тренирам в карате клуб Калоян. Първата ми среща беше в Плевен и загубих първата среща с 0:7, като ми разбиха устата. Първият ми по-голям успех беше на Балканското първенство през 2019 г. Станах трета и оттогава започнах да имам още по-голямо желание да се развивам професионално", сподели тя.

През 2024 г. Бояджиева спечели бронз на световното първенство за девойки, а през 2025 г. покори европейския връх при кадетите в категория до 54 кг.

"Беше уникално преживяване в уникална атмосфера. Бях много притеснена. Щом влязох в залата и видях атмосферата си казах, че ще стана първа и така и стана. На финала бях много притеснена. Нямах търпение и треперех от вълнение. Победих със 7:0 - това е най-добрият ми мач в цялата кариера. Когато победих, дори не можех да се зарадвам наистина, защото не осъзнавах какво е станало", разказа медалистката.

Като малка Бояджиева е много голяма фенка на олимпийската шампионка Ивет Горанова, а днес двете тренират заедно.

"Като бях малка й бях много голяма фенка. Винаги ходех да я прегръщам и да се снимам с ня. Сега тренираме заедно от време на време и ми дава съвети. Винаги играя с уважение към другите. Никога не съм арогантна. Извън спорта обичам да гледам филми и излизам с приятели. Те са голяма част от живота ми и много ги обичам", допълни младата надежда на българското карате.

Гледайте целия епизод във видеото.

Всички епизоди от поредицата може да намерите и в You Tube канала на БНТ!

#Адриана Бояджиева #Аз съм

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват против свалянето на Благомир Коцев
1
Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват...
Росен Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане на траен мир в Украйна
2
Росен Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане на...
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на справедлив и устойчив мир в Украйна
3
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на...
Какви са щетите в Югозападна България след обилните дъждове?
4
Какви са щетите в Югозападна България след обилните дъждове?
ГЕРБ: Излъчените членове на ОИК-Варна няма да подкрепят свалянето на Благомир Коцев
5
ГЕРБ: Излъчените членове на ОИК-Варна няма да подкрепят свалянето...
МС: България приветства усилията на САЩ и на президента Тръмп за мир в Украйна
6
МС: България приветства усилията на САЩ и на президента Тръмп за...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
4
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Спортни предавания

Спортни новини 23.11.2025 г., 12:20 ч.
Спортни новини 23.11.2025 г., 12:20 ч.
Спортни новини 22.11.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 22.11.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 22.11.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 22.11.2025 г., 12:25 ч.
Мартин Димитров в предаването "Аз съм" Мартин Димитров в предаването "Аз съм"
Чете се за: 02:12 мин.
Спортни новини 21.11.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 21.11.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 21.11.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 21.11.2025 г., 12:25 ч.

Водещи новини

ОИК-Варна отложи решението за отстраняването на Благомир Коцев от кметския пост
ОИК-Варна отложи решението за отстраняването на Благомир Коцев от...
Чете се за: 03:00 мин.
Политика
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася контрапредложение срещу плана на Тръмп САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася контрапредложение срещу плана на Тръмп
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Сняг заваля на Витоша Сняг заваля на Витоша
Чете се за: 00:25 мин.
Регионални
Подари книга, подари усмивка: Национална кампания за деца Подари книга, подари усмивка: Национална кампания за деца
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Политически коментира за решението на ОИК-Варна
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Ще спре ли КЗП поскъпването на синята и зелената зона от 1 януари?
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Вежди Рашидов: Бюджетът е проста работа – ако в кофичката има...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Продължава спадът на цените на плодовете и зеленчуците на едро в...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ