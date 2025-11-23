БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Александър Димитров и Любомир Минчев в предаването "Арена спорт"

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:25 мин.
Български футбол
Гледайте "Арена спорт" всяка неделя от 12.30 часа по БНТ 1!

живо александър димитров любомир минчев предаването арена спорт
В неделя, 23 ноември в "Арена спорт":

След края на световните квалификации в студиото ще говорим със селекционера на националния отбор по футбол Александър Димитров.

От "Анфийлд" до "Надежда": Среща с Джордан Айб.

Часове преди началото на лагера на баскетболните ли национали: В студиото ще бъде и новият наставник на тима Любомир Минчев.

Мисия "Милано/Кортина 2026": Разговор с вицепрезидента на федерацията по ски Георги Бобев.

И още: Какво се случва в 24-то издание на Банско Филм Фест - най-мащабният филмов фестивал за екстремни спортове, планини, култура и приключения в България.

Гледайте цялото предаване във видеото!

