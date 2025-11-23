БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и подкрепяме

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 04:00 мин.
Спорт
Селекционерът на България коментира представянето на "лъвовете", казуса със Светослав Вуцов, правилото за четирима българи в отборите от Първа лига и още теми в предаването "Арена спорт".

живо александър димитров любомир минчев предаването арена спорт
Селекционерът на България Александър Димитров вярва, че вярата и подкрепата към националния отбор може да се завърне с пълна сила, но за целта е нужно обединение.

Наставникът призна, че успехът над Грузия е туширал напрежението около отбора.

"Чувстваме се по-добре след победата над Грузия. По-уверени сме и по-спокойни. Победата материализира нашите усилия. Имахме нужда от такава победа. Тежеше ни факта, че този отбор нямаше победа цяла година. Тя дойде срещу труден съперник, какъвто е отборът на Грузия. Имат звезди от висок ранг. Много се радвам за играчите. Когато излезе тежкия жребий, много хора се съмняваха, че ще вкараме гол. Тази победа тушира напрежението. Напрежение винаги ще има и това е напълно нормално. Ние трябва да работим под напрежение. Очакванията към хората са много големи. Всеки иска да играем като четвъртите света. Ние също го искаме, но реалностите са такива. Ще станем футболна нация, когато се обединим и подкрепяме. Видях футболни нации в лицето на Испания и Турция. Взаимстваме някои неща и искаме да бъдем като тях", сподели той в интервю за БНТ.

Треньорът посочи какво го е накарало да поеме отбора в труден момент.

"Много приятели ме посъветваха да не го правя и да не рискувам. Наистина вярваме в тези играчи и знаем техните способности. Могат да се представят на средноевропейско ниво. Играчите оправдаха нашето доверие. Имаше нотка на колебание дали да поема отбора, но това беше за кратко. Чест и достойнство е за всеки, който достигне до тази позиция. С ръководството на БФС сме в ежедневна връзка и благодаря за тяхната подкрепа и вяра", допълни Димитров.

Според него емоционалното интервю на Филип Кръстев след загубата от Турция е апел към школите, които да изградят следващото поколение национали.

"Не знаех мнението на Филип Кръстев, който направи много емоционално изказване. Показа, че милее за българския футбол и съжалява за неговото поколение. Този апел е към футболните академии. Там трябва да бъде насочен фокусът. Резултатът ще дойде, когато подобрим резултатите в школите. Апелирам и за повече българи в българското първенство, без да съм против чужденците. Тази бройка дава своя резултат. Това нещо трябва да се доразвие", категоричен е специалистът.

Според него казус със Светослав Вуцов няма в националния отбор.

"Няма казус Вуцов. Не съм имал проблеми с него и той с мен. Вратите на отбора са отворени за всички. Уважаваме неговото решение. Трябва да играят отбори, които искат да играят и да дават 100% от себе си. Не сме се съмнявали в неговите качества. Приемам го като грешка на младежта. Търсим победа срещу всеки отбор. Искаме да изградим добър гръбнак. Ще търсим резултати в Лигата на нациите", завърши Димитров.

Вижте цялото интервю във видеото.

#Български национален отбор по футбол за мъже #Александър Димитров

