ИЗВЕСТИЯ

Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на...
Чете се за: 02:02 мин.
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Чете се за: 01:07 мин.
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:42 мин.
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 04:05 мин.

Филип Кръстев: От години излизаме смачкани психически, ние сме продукт на държавата

Чете се за: 02:32 мин.
Национални отбори
Халфът на националния отбор със силни думи след загубата от Турция в Бурса.

Филип Кръстев
Футболистът на националния отбор на България Филип Кръстев направи тежък коментар след загубата с 0:2 от Турция в световна квалификация. Офанзивният футболист отговори на критиците, които „от дивана“ обсъждат срещите на представителния тим.

„Днес създадохме повече положения, отколкото успяхме в последните няколко мача. Това беше плод на нашето самочувствие през второто полувреме. Показахме, че можем да играем футбол и трябва да използваме този мач, за да надградим и да си повярваме. А повярваме ли си повече – ще дойдат и по-добрите резултати“, започна анализа си Кръстев.

„Това е проблем от години – във футбола, в държавата и във всичко, свързано с нас. Ние от много години излизаме страшно смачкани. Откакто аз съм в националния отбор излизаме смачкани психически. Не си вярваме и това просто трябва да се изкорени. Хората, които ни критикуват отвън не са много по-различни от нас. Всички сме заедно в тази държава и трябва да се подкрепяме, да работим по-здраво и да си повярваме. В момента не сме на нивото, на което трябва да бъдем, всичко го знаем, но просто трябва да си повярваме. Докато, обаче, манталитетът на хората от всички сфери в държавата не се промени, няма как да имаме държава. Всички сме хора и даваме максимума от себе си“, добави Кръстев.

„Това е присъда към всички българи, не само към нас. Ние сме продукт на държавата. Не сме по-различни от хората, които гледат пред телевизорите. Когато ние сме зле, хората ни се подиграват и ставаме за смях, така цялата ни държава става за смях. Това нещо трябва да се промени. Дай Боже след няколко години да имаме отбор, който може да постигне резултати“, завърши полузащитникът.

Във вторник България приема Грузия в последния си квалификационен двубой за тази кампанията. Срещата може да гледате пряко в ефира на БНТ.

Цялото интервю вижте във видеото!

#Филип Кръстев

