След дерогацията за "Лукойл": Желязков отговори на критиките на Радев

Дерогацията, която Съединените щати и Великобритания дадоха на България, позволява бургаската рафинерия да продължи да работи нормално след 21 ноември, когато влизат в сила наложените санкции на "Лукойл" и "Роснефт".

Премиерът Росен Желязков обяви, че през април страната ни ще иска продължаване на лицензите.

През следващите 6 месеца страната ни трябва да спазва стриктно санкциите, за да не се финансира войната в Украйна от дейността на четирите дружества от групата на "Лукойл" в България.

Наложените от САЩ санкции целят прекратяване на войната в Украйна, а замразените руски активи се преглеждат на всеки 6 месеца и при условие, че целите и правилата, които стоят зад тях, са изпълнени това ще даде основание на правителството да поиска продължаване на дерогацията, заяви премиерът Желязков.

"Това, което българското правителство спокойно, професионално, тихо, без излишни емоции и политически декларации постигна, беше да убедим американската администрация, тежестта на чиито санкции отеква много отвъд пределите на българската територия, че ние ще можем в следващите 6 месеца да спазваме правилата, които са наложени от администрацията в лицето на OFAC, затова войната да не се финансира от източници като рафинерията в Бургас и изобщо групата на "Лукойл" в България", заяви премиерът Росен Желязков.

Дружествата на "Лукойл" в България получиха късно снощи временна дерогация от американските санкции, която позволява да продължат да работят до 29 април следващата година.

Изключението отваря пътя и за продажба на чуждестранните дружества на "Лукойл". Малко преди това такава дойде и от Великобритания.

В съобщение на сайта си тази сутрин Министерството на енергетиката приветства решението.

"В резултат на последователните действия, предприети на правителствено ниво още от първия ден след въвеждането на американските санкции, страната ни осигурява необходимата стабилност и спокойствие за българските граждани и за бизнеса. Министерството на енергетиката ще продължи да следи процеса и да работи в тясно сътрудничество с международните партньори за гарантиране на енергийната сигурност на страната", заявиха от Министерството на енергетиката.

"Докато международната цена на петрола е спокойна, българският пазар ще функционира нормално и плавно, защото ние гарантираме, че рафинерията ще продължи да работи. Разбира се трябва и необходимата бдителност и спокойствие сред ръководния и работния състав на рафинерията, тъй като ние в момента гарантираме и работата на всички тези, които са ангажирани с производството. Българският пазар в момента е спокоен и най-важното на политическия дебат и на политическите препирни спорове, не бих казал скандали, но най-вече препирни, не е в полза на обществото. Ние в момента без причина излъчваме погрешни сигнали за това, че има проблем, проблем няма", подчерта премиерът Росен Желязков.

Министър-председателят отговори на критиките на президента Румен Радев за незаконното според него назначаване на особения управител на "Лукойл" така:

"Вчера на оперативното събиране на Съвета по сигурност поканихме представителите на президента, така както е и по закон. Те не се отзоваха, но мястото за този разговор беше вчера. Когато има възражения или съображения, свързани с личността на особения управител, мястото е Съветът по сигурност. Вече решението на правителството е взето, особен управител е Румен Спецов", заяви Желязков.

По думите му приетият държавен бюджет не е най-добрият, но е оптималният, който може да гарантира плавен преход към еврото без инфлационни шокове.

"Той не е нито либерален, нито консервативен, нито ляв, нито десен. Това е бюджетът, който трябва да даде възможност всички макроикономически показатели да намерят отражение, за да може плавно България да премине към еврото - без намаляване на доходите, които трябва да изпреварват ръста на инфлацията", каза още Росен Желязков.

Премиерът изрази надежда, че бюджетът за 2027 година ще е по-добър и допълни, че България продължава да има най-ниската данъчно-осигурителна тежест в Европейския съюз.